https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014925987.html

Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии, следует из данных ЦИК

Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии, следует из данных ЦИК - РИА Новости, 04.05.2025

Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии, следует из данных ЦИК

Лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион и кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску выходят во... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T21:09:00+03:00

2025-05-04T21:09:00+03:00

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румыния

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бухарест

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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион и кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску выходят во второй тур выборов президента, свидетельствуют данные ЦИК республики после обработки 80 процентов бюллетеней.В воскресенье в Румынии прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов:Согласно законодательству Румынии, победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же их окажется меньше 50 процентов, то через две недели пройдет второй тур, где победившим станет набравший простое большинство.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014912000.html

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014921553.html

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, румыния, виктор понта, бухарест, джордже симион