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Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии по данным exit poll - РИА Новости, 04.05.2025
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21:06 04.05.2025 (обновлено: 23:21 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014925890.html
Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии по данным exit poll
Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии по данным exit poll - РИА Новости, 04.05.2025
Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии по данным exit poll
Результаты exit poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии лидирует глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T21:06:00+03:00
2025-05-04T23:21:00+03:00
в мире
румыния
джордже симион
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Результаты exit poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии лидирует глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, следом идут кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску и мэр Бухареста Никушор Дан.В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших.Центральное избирательное бюро разрешило проводить exit poll трем компаниям социологических исследований."Exit poll компании Avangarde показывает, что на выборах президента Румынии Симион получает 30%, Антонеску и Дан - по 23%. Exit poll компании CURS показал, что Симион лидирует в первом туре выборов президента Румынии с 33,1% голосов, на втором месте кандидат от правящей коалиции Антонеску 22,9%", - передает результаты телеканал Digi 24.По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 21.00 по местному времени (совпадает с мск) в голосовании успели принять участие 53,21% избирателей, избирательные участки уже закрыты.На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014921553.html
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353
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в мире, румыния, джордже симион
В мире, Румыния, Джордже Симион
Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии по данным exit poll

Симион лидирует в первом туре выборов в Румынии с 30 процентами голосов

© AP Photo / Andreea AlexandruЛидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион
Лидер партии Альянс за объединение румын (AUR) Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Результаты exit poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии лидирует глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, следом идут кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску и мэр Бухареста Никушор Дан.
В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии. 4 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Явка на выборах президента Румынии превысила 50 процентов
Вчера, 20:15
Центральное избирательное бюро разрешило проводить exit poll трем компаниям социологических исследований.
"Exit poll компании Avangarde показывает, что на выборах президента Румынии Симион получает 30%, Антонеску и Дан - по 23%. Exit poll компании CURS показал, что Симион лидирует в первом туре выборов президента Румынии с 33,1% голосов, на втором месте кандидат от правящей коалиции Антонеску 22,9%", - передает результаты телеканал Digi 24.
По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 21.00 по местному времени (совпадает с мск) в голосовании успели принять участие 53,21% избирателей, избирательные участки уже закрыты.
Сенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Спикер парламента Румынии испортила бюллетень на выборах
Вчера, 15:06
На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии. 4 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
МВД Румынии получило 50 сообщений о нарушениях в день выборов
Вчера, 18:56
 
В миреРумынияДжордже Симион
 
 
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