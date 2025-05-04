https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014912000.html

МВД Румынии получило 50 сообщений о нарушениях в день выборов

МВД Румынии получило 50 сообщений о нарушениях в день выборов - РИА Новости, 04.05.2025

МВД Румынии получило 50 сообщений о нарушениях в день выборов

МВД Румынии получило 50 сообщений о возможных нарушениях на выборах президента страны, передает радио Romania. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T18:56:00+03:00

2025-05-04T18:56:00+03:00

2025-05-04T19:43:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. МВД Румынии получило 50 сообщений о возможных нарушениях на выборах президента страны, передает радио Romania. "Было получено почти 50 сообщений о возможных инцидентах на выборах, десять из них находятся на проверке, информация о еще восьми была направлена для разрешения в Центральное избирательное бюро или Постоянный избирательный орган. До настоящего времени никаких серьезных инцидентов, связанных с процессом голосования, зафиксировано не было", — говорится в сообщении.Уточняется, что большинство жалоб избирателей связаны с агитацией в день выборов. В воскресенье в Румынии проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. На пост главы государства баллотируются 11 кандидатов:Согласно законодательству Румынии, победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же их окажется меньше 50 процентов, то через две недели пройдет второй тур, где победившим станет набравший простое большинство.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.

https://ria.ru/20250504/senator-2014889663.html

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014861000.html

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html

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в мире, румыния, бухарест, виктор понта