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Врио главы Румынии призвал граждан прийти на выборы президента - РИА Новости, 04.05.2025
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14:05 04.05.2025 (обновлено: 19:07 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014880776.html
Врио главы Румынии призвал граждан прийти на выборы президента
Врио главы Румынии призвал граждан прийти на выборы президента - РИА Новости, 04.05.2025
Врио главы Румынии призвал граждан прийти на выборы президента
Врио главы Румынии Илие Боложан в воскресенье призвал румынских граждан принять участие в выборах главы государства, поскольку будущий президент будет влиять на РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:05:00+03:00
2025-05-04T19:07:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Врио главы Румынии Илие Боложан в воскресенье призвал румынских граждан принять участие в выборах главы государства, поскольку будущий президент будет влиять на оборонную политику и, соответственно, безопасность страны. В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников. "Почему важны выборы: сейчас сложное время, и времена затишья закончились. Президент Румынии даст важные указания по нашей внешней и оборонной политике. От этого будет зависеть безопасность нашей страны и то, что мы останемся заслуживающей доверия страной", - заявил Боложан журналистам после того, как сам проголосовал. Он призвал всех граждан страны посетить избирательные участки независимо от того, кого из кандидатов они хотят поддержать. "Внутри страны президенту необходимо будет сотрудничать с парламентским большинством и правительством, чтобы восстановить доверие, реформировать государство и создать возможности и развитие для румын. По этим причинам каждый ответственный гражданин, который голосует, может творить историю Румынии", - подчеркнул Боложан. На пост президента Румынии баллотируются 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).
https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html
https://ria.ru/20250502/rumyniya-2014650931.html
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в мире, румыния, бухарест, виктор понта
В мире, Румыния, Бухарест, Виктор Понта
Врио главы Румынии призвал граждан прийти на выборы президента

Врио главы Румынии Боложан призвал граждан принять участие в выборах президента

© Getty Images / Andrei PungovschiГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии. 4 мая 2025
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии. 4 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Getty Images / Andrei Pungovschi
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии. 4 мая 2025
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Врио главы Румынии Илие Боложан в воскресенье призвал румынских граждан принять участие в выборах главы государства, поскольку будущий президент будет влиять на оборонную политику и, соответственно, безопасность страны.
В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников.
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"Почему важны выборы: сейчас сложное время, и времена затишья закончились. Президент Румынии даст важные указания по нашей внешней и оборонной политике. От этого будет зависеть безопасность нашей страны и то, что мы останемся заслуживающей доверия страной", - заявил Боложан журналистам после того, как сам проголосовал.
Он призвал всех граждан страны посетить избирательные участки независимо от того, кого из кандидатов они хотят поддержать.
«
"Внутри страны президенту необходимо будет сотрудничать с парламентским большинством и правительством, чтобы восстановить доверие, реформировать государство и создать возможности и развитие для румын. По этим причинам каждый ответственный гражданин, который голосует, может творить историю Румынии", - подчеркнул Боложан.
На пост президента Румынии баллотируются 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).
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