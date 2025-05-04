Премьер Румынии высказался о выборах президента
Премьер Румынии: страна не должна быть ввергнута в хаос из-за выборов президента
© Sputnik / OsmatescoМарчел Чолаку
© Sputnik / Osmatesco
Марчел Чолаку. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Граждане Румынии должны принять участие в выборах президента, чтобы не спровоцировать политический кризис и хаос, поскольку страна может с ними не справиться, заявил премьер Марчел Чолаку.
В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников.
"Румыны будут голосовать так, как они знают лучше всего, и я рад, что у нас так много румын, которые проголосовали в диаспоре, и я твердо убежден, что их будет еще больше, если румыны проголосуют в Румынии. Я не думаю, что мы можем позволить себе политический кризис в это время, потому что это приведет к хаосу, к неспособности платить, а мы этого не хотим", - заявил Чолаку журналистам после того, как сам проголосовал.
На пост президента Румынии баллотируются 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кнадидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимы й кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).