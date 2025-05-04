https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014835919.html
В Румынии проходят вторые за полгода выборы президента
В Румынии проходят вторые за полгода выборы президента - РИА Новости, 04.05.2025
В Румынии проходят вторые за полгода выборы президента
Во всех населенных пунктах Румынии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T07:03:00+03:00
2025-05-04T07:03:00+03:00
2025-05-04T09:19:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Во всех населенных пунктах Румынии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.Граждане страны выбирают главу государства раз в пять лет. Порога явки нет, голосование признают состоявшимся при любом количестве участников.В 07:00 заработали почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии. Граждане, проживающие за рубежом, голосуют три дня подряд, для них участки открылись еще 2 мая.На пост президента баллотируются 11 кандидатов:Согласно законодательству Румынии, победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же их окажется меньше 50 процентов, то через две недели пройдет второй тур, где победившим станет набравший простое большинство.Избирательные участки закроются в 21:00.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.
https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html
https://ria.ru/20250502/rumyniya-2014658092.html
https://ria.ru/20250410/tsel-2010366973.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, бухарест, кэлин джеорджеску, виктор понта
В мире, Румыния, Бухарест, Кэлин Джеорджеску, Виктор Понта
В Румынии проходят вторые за полгода выборы президента
Избирательные участки открылись во всех населенных пунктах Румынии
КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Во всех населенных пунктах Румынии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.
Граждане страны выбирают главу государства раз в пять лет. Порога явки нет, голосование признают состоявшимся при любом количестве участников.
В 07:00 заработали почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии
. Граждане, проживающие за рубежом, голосуют три дня подряд, для них участки открылись еще 2 мая.
На пост президента баллотируются 11 кандидатов:
- лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион;
- независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;
- кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску;
- лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони;
- независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;
- глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;
- член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру;
- глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;
- бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;
- экс-министр образования Даниел Фунериу;
- лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же их окажется меньше 50 процентов, то через две недели пройдет второй тур, где победившим станет набравший простое большинство.
Избирательные участки закроются в 21:00.
В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску
. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.