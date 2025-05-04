https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014823961.html
Граждане Румынии второй раз за полгода попытаются выбрать президента
Граждане Румынии второй раз за полгода попытаются выбрать президента - РИА Новости, 04.05.2025
Граждане Румынии второй раз за полгода попытаются выбрать президента
Граждане Румынии в воскресенье второй раз за полгода попытаются выбрать президента страны, после того, как прошедший в ноябре первый тур со скандалом был... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T00:24:00+03:00
2025-05-04T00:24:00+03:00
2025-05-04T00:24:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Граждане Румынии в воскресенье второй раз за полгода попытаются выбрать президента страны, после того, как прошедший в ноябре первый тур со скандалом был аннулирован, что вызвало осуждение как внутри страны, так и от внешних партнеров, включая США и РФ. Граждане Румынии в стране и за ее пределами 4 мая выбирают президента страны. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. Отмена выборов привела к массовым протестам в декабре со стороны оппозиционных сил Румынии. МИД России назвал произошедшее на президентских выборах в Румынии - "беспрецедентным случаем" для демократических стран. В феврале вице-президент США Джей Ди Дэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов. Ход голосования Постоянный избирательный орган Румынии открывает на территории страны около 19 тысяч избирательных участков, а также 965 участков за ее пределами. Количество зарегистрированных избирателей составляет 17,98 миллионов человек. Согласно законодательству Румынии, победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах. Избирательные участки откроются по всей стране в 07.00 и закроются в 21.00 по местному времени (совпадает с мск). При этом работа участков может быть продлена максимум на три часа, если к моменту закрытия участков есть очередь избирателей, не успевших проголосовать. Выборы президента в стране проводятся раз в пять лет, они будут признаны состоявшимися, независимо от уровня явки. Президент не имеет права быть членом партий и не может занимать другие государственные должности. Право провести exit poll получили три социологические компании. Также Центральное избирательное бюро Румынии будет публиковать подсчеты голосов в режиме реального времени, чтобы избиратели могли видеть, как меняются результаты. Голосование за рубежом Власти Румынии хотят всеми силами избежать очередей на участках в других странах. Во-первых, представители румынской диаспоры могут голосовать три дня, участки для них были открыты 2 мая. ЦИК принял решение увеличить количество избирательных участков за рубежом с 350 до 365. Во-вторых, граждане Румынии могут воспользоваться возможностью голосования по почте. Для этого избирателю нужно было зарегистрироваться на специальном сайте, затем получить конверт с бюллетенем и следовать инструкции. Если избиратель в силу каких-либо причин не получил письмо, то он может проголосовать на обычном избирательном участке. Кто борется за победу На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов. Социологические вопросы показывают, что победитель вряд ли будет выбран в первом туре. Основной кандидат - лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, который известен идеей объединения Румынии и Молдавии. Он выступает против военной помощи Украине, утверждая, что Румыния должна сохранять вооружения для собственной защиты. Его обвиняют в связях с российской разведкой, из-за чего он стал персоной нон грата в Молдавии и Украине. Побороться за выход во второй тур также может мэр Бухареста Никушор Дан, который выступает как независимый кандидат, хотя и рассчитывает на поддержку электората проевропейских партий. Правящая коалиция парламента представлена бывшим председателем Сената Румынии Крином Антонеску. В прошлом он уже временно занимал пост президента в 2012 году. Вновь попытать удачи решила лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, у нее были весомые шансы одержать победу на выборах в декабре, которые были отменены. Еще один независимый кандидат - это бывший премьер Виктор Понта. При этом он является членом Социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию. За пост главы государства также будут бороться глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску. Что говорят опросы Независимый опрос, проведенный компанией AtlasIntel в период с 28 апреля по 1 мая, показал, что 2,6% румынских избирателей пока не знают, за кого будут голосовать. Чуть меньше трети избирателей - 30,2% - готовы поддержать Симиона. Следом идет Антонеску, за которого готовы проголосовать 24,3% респондентов. У мэра Бухареста - 22,4%. Бывший премьер Понта набирает 11,3% голосов), лидер партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони - 6,3%. Остальные кандидаты в совокупности набирают 2,9% голосов. Важно отметить, что опросы не учитывают голоса, которые граждане Румынии смогут отдать по почте, а также на участках за рубежом. Если ни один из кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов, то Румынию ждет второй тур выборов, который пройдет 8 декабря.
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в мире, румыния, сша, россия, виктор понта, кэлин джеорджеску
В мире, Румыния, США, Россия, Виктор Понта, Кэлин Джеорджеску
КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Граждане Румынии в воскресенье второй раз за полгода попытаются выбрать президента страны, после того, как прошедший в ноябре первый тур со скандалом был аннулирован, что вызвало осуждение как внутри страны, так и от внешних партнеров, включая США и РФ.
Граждане Румынии
в стране и за ее пределами 4 мая выбирают президента страны. Если возникнет необходимость проведения второго тура, то он пройдет 18 мая. Эти выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Кэлин Джеорджеску
, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорждеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. Отмена выборов привела к массовым протестам в декабре со стороны оппозиционных сил Румынии. МИД России назвал произошедшее на президентских выборах в Румынии - "беспрецедентным случаем" для демократических стран. В феврале вице-президент США
Джей Ди Дэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
Постоянный избирательный орган Румынии открывает на территории страны около 19 тысяч избирательных участков, а также 965 участков за ее пределами. Количество зарегистрированных избирателей составляет 17,98 миллионов человек.
Согласно законодательству Румынии, победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах.
Избирательные участки откроются по всей стране в 07.00 и закроются в 21.00 по местному времени (совпадает с мск). При этом работа участков может быть продлена максимум на три часа, если к моменту закрытия участков есть очередь избирателей, не успевших проголосовать.
Выборы президента в стране проводятся раз в пять лет, они будут признаны состоявшимися, независимо от уровня явки. Президент не имеет права быть членом партий и не может занимать другие государственные должности. Право провести exit poll получили три социологические компании. Также Центральное избирательное бюро Румынии будет публиковать подсчеты голосов в режиме реального времени, чтобы избиратели могли видеть, как меняются результаты.
Власти Румынии хотят всеми силами избежать очередей на участках в других странах. Во-первых, представители румынской диаспоры могут голосовать три дня, участки для них были открыты 2 мая. ЦИК принял решение увеличить количество избирательных участков за рубежом с 350 до 365.
Во-вторых, граждане Румынии могут воспользоваться возможностью голосования по почте. Для этого избирателю нужно было зарегистрироваться на специальном сайте, затем получить конверт с бюллетенем и следовать инструкции. Если избиратель в силу каких-либо причин не получил письмо, то он может проголосовать на обычном избирательном участке.
На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов. Социологические вопросы показывают, что победитель вряд ли будет выбран в первом туре. Основной кандидат - лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, который известен идеей объединения Румынии и Молдавии
. Он выступает против военной помощи Украине
, утверждая, что Румыния должна сохранять вооружения для собственной защиты. Его обвиняют в связях с российской разведкой, из-за чего он стал персоной нон грата в Молдавии и Украине.
Побороться за выход во второй тур также может мэр Бухареста
Никушор Дан, который выступает как независимый кандидат, хотя и рассчитывает на поддержку электората проевропейских партий. Правящая коалиция парламента представлена бывшим председателем Сената Румынии Крином Антонеску. В прошлом он уже временно занимал пост президента в 2012 году.
Вновь попытать удачи решила лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, у нее были весомые шансы одержать победу на выборах в декабре, которые были отменены. Еще один независимый кандидат - это бывший премьер Виктор Понта
. При этом он является членом Социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию.
За пост главы государства также будут бороться глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
Независимый опрос, проведенный компанией AtlasIntel в период с 28 апреля по 1 мая, показал, что 2,6% румынских избирателей пока не знают, за кого будут голосовать.
Чуть меньше трети избирателей - 30,2% - готовы поддержать Симиона. Следом идет Антонеску, за которого готовы проголосовать 24,3% респондентов. У мэра Бухареста - 22,4%. Бывший премьер Понта набирает 11,3% голосов), лидер партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони - 6,3%. Остальные кандидаты в совокупности набирают 2,9% голосов.
Важно отметить, что опросы не учитывают голоса, которые граждане Румынии смогут отдать по почте, а также на участках за рубежом.
Если ни один из кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов, то Румынию ждет второй тур выборов, который пройдет 8 декабря.