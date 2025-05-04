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В Румынии завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 04.05.2025
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21:04 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/rumynija-2014925724.html
В Румынии завершилось голосование на выборах президента
В Румынии завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 04.05.2025
В Румынии завершилось голосование на выборах президента
Голосование на выборах президента Румынии завершилось в воскресенье, закрыты все избирательные участки внутри страны. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T21:04:00+03:00
2025-05-04T21:04:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Голосование на выборах президента Румынии завершилось в воскресенье, закрыты все избирательные участки внутри страны. Президентские выборы в Румынии проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом числе принявших участие в голосовании избирателей. Избирательные участки внутри страны закрылись в 21.00 (совпадает с мск). Ранее в МВД заявили, что в течение дня не было зарегистрировано серьезных нарушений. На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
https://ria.ru/20250504/senator-2014889663.html
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в мире, румыния, бухарест, виктор понта
В мире, Румыния, Бухарест, Виктор Понта
В Румынии завершилось голосование на выборах президента

Избирательные участки на выборах президента Румынии закрылись по всей стране

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Голосование на выборах президента Румынии завершилось в воскресенье, закрыты все избирательные участки внутри страны.
Президентские выборы в Румынии проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом числе принявших участие в голосовании избирателей.
Сенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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Избирательные участки внутри страны закрылись в 21.00 (совпадает с мск). Ранее в МВД заявили, что в течение дня не было зарегистрировано серьезных нарушений.
На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии. 4 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
МВД Румынии получило 50 сообщений о нарушениях в день выборов
Вчера, 18:56
 
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