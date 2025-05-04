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В Румынии при столкновении поездов пострадали 25 человек
В Румынии при столкновении поездов пострадали 25 человек - РИА Новости, 04.05.2025
В Румынии при столкновении поездов пострадали 25 человек
Два поезда столкнулись на железнодорожном вокзале в румынском городе Констанца, пострадали 25 человек, передает телеканал Digi 24. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T16:23:00+03:00
2025-05-04T16:23:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Два поезда столкнулись на железнодорожном вокзале в румынском городе Констанца, пострадали 25 человек, передает телеканал Digi 24. "В воскресенье на станции Констанца произошла железнодорожная авария, в которую попали два поезда. После инцидента 20 человек прошли медицинское обследование на месте происшествия, пятеро были доставлены в больницу", — говорится в сообщении. В Национальной компании железных дорог Румынии (CFR) уточнили, что пассажирский состав IR 1586 готовился к отправлению со станции, когда в него врезался поезд IR 1688, выполнявший маневр для изменения маршрута. Железнодорожное движение на станции Констанца временно реорганизовали для обеспечения безопасного проведения оперативных мероприятий и расследований. По данным инспектората по чрезвычайным ситуациям, никто из пассажиров не получил тяжелых травм.
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в мире, констанца, румыния
В мире, Констанца, Румыния
В Румынии при столкновении поездов пострадали 25 человек
Digi 24: на вокзале в Румынии столкнулись два поезда, пострадали 25 человек
КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Два поезда столкнулись на железнодорожном вокзале в румынском городе Констанца, пострадали 25 человек, передает телеканал Digi 24.
«
"В воскресенье на станции Констанца
произошла железнодорожная авария, в которую попали два поезда. После инцидента 20 человек прошли медицинское обследование на месте происшествия, пятеро были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.
В Национальной компании железных дорог Румынии (CFR) уточнили, что пассажирский состав IR 1586 готовился к отправлению со станции, когда в него врезался поезд IR 1688, выполнявший маневр для изменения маршрута.
Железнодорожное движение на станции Констанца временно реорганизовали для обеспечения безопасного проведения оперативных мероприятий и расследований.
По данным инспектората по чрезвычайным ситуациям, никто из пассажиров не получил тяжелых травм.