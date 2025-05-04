https://ria.ru/20250504/rumynija-2014899987.html

В Румынии при столкновении поездов пострадали 25 человек

В Румынии при столкновении поездов пострадали 25 человек - РИА Новости, 04.05.2025

В Румынии при столкновении поездов пострадали 25 человек

Два поезда столкнулись на железнодорожном вокзале в румынском городе Констанца, пострадали 25 человек, передает телеканал Digi 24. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T16:23:00+03:00

2025-05-04T16:23:00+03:00

2025-05-04T16:26:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Два поезда столкнулись на железнодорожном вокзале в румынском городе Констанца, пострадали 25 человек, передает телеканал Digi 24. "В воскресенье на станции Констанца произошла железнодорожная авария, в которую попали два поезда. После инцидента 20 человек прошли медицинское обследование на месте происшествия, пятеро были доставлены в больницу", — говорится в сообщении. В Национальной компании железных дорог Румынии (CFR) уточнили, что пассажирский состав IR 1586 готовился к отправлению со станции, когда в него врезался поезд IR 1688, выполнявший маневр для изменения маршрута. Железнодорожное движение на станции Констанца временно реорганизовали для обеспечения безопасного проведения оперативных мероприятий и расследований. По данным инспектората по чрезвычайным ситуациям, никто из пассажиров не получил тяжелых травм.

https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013937997.html

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в мире, констанца, румыния