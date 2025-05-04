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Эксперт рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровым рублем - РИА Новости, 04.05.2025
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20:41 04.05.2025 (обновлено: 20:45 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/rubl-2014923717.html
Эксперт рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровым рублем
Эксперт рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровым рублем - РИА Новости, 04.05.2025
Эксперт рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровым рублем
Россияне смогут начать использовать цифровые рубли во второй половине следующего года, если рассматривать оптимистичный сценарий, а в более реалистичном - в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T20:41:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россияне смогут начать использовать цифровые рубли во второй половине следующего года, если рассматривать оптимистичный сценарий, а в более реалистичном - в 2027 году, заявил РИА Новости МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты - 1 июля 2025 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что возможность расплачиваться цифровыми рублями для каждого россиянина будет уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем. "Россияне действительно смогут начать пользоваться цифровым рублем, но, скорее всего, это произойдет во второй половине следующего года - в лучшем случае. Более реалистично - в 2027 году", - отмечает Войлуков, оценивая сроки массового внедрения цифрового рубля. В конце прошлого года число банков-участников пилота операций с реальными цифровыми рублями увеличилось с 12 до 15 банков. К тестированию присоединились три участника: Сбербанк, Т-Банк и банк "Точка". Глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в апреле сообщала, что около 50 юридических лиц открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования, а число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем, выросло до 2 тысяч. Говоря о том, начнут ли россияне охотно использовать цифровые рубли или проявят осторожность, эксперт считает, что в целом большинство россиян воспримут технологию с осторожностью. "Во-первых, цифровой рубль не дает ощутимых преимуществ по сравнению с существующими платежными средствами. Во-вторых, используются QR-коды, что требует стабильной связи и хорошего интернета - это делает оплату менее удобной и медленнее по сравнению с привычной банковской картой", - полагает Войлуков. "Скорее всего, цифровой рубль заинтересует тех, кто уже привык платить через СБП и QR-коды. Но массовое использование будет зависеть от того, какие преимущества предложат ЦБ и банки, выступающие в качестве технических операторов", - считает эксперт.
https://ria.ru/20250411/moshenniki-2010776266.html
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экономика, технологии, россия, общество, рубль, цифровой рубль
Экономика, Технологии, Россия, Общество, Рубль, Цифровой рубль
Эксперт рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровым рублем

Экономист Войлуков: россияне начнут платить цифровыми рублями в 2026 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОплата цифровым рублем
Оплата цифровым рублем - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Оплата цифровым рублем. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россияне смогут начать использовать цифровые рубли во второй половине следующего года, если рассматривать оптимистичный сценарий, а в более реалистичном - в 2027 году, заявил РИА Новости МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты - 1 июля 2025 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что возможность расплачиваться цифровыми рублями для каждого россиянина будет уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем.
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"Россияне действительно смогут начать пользоваться цифровым рублем, но, скорее всего, это произойдет во второй половине следующего года - в лучшем случае. Более реалистично - в 2027 году", - отмечает Войлуков, оценивая сроки массового внедрения цифрового рубля.
В конце прошлого года число банков-участников пилота операций с реальными цифровыми рублями увеличилось с 12 до 15 банков. К тестированию присоединились три участника: Сбербанк, Т-Банк и банк "Точка". Глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в апреле сообщала, что около 50 юридических лиц открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования, а число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем, выросло до 2 тысяч.
Говоря о том, начнут ли россияне охотно использовать цифровые рубли или проявят осторожность, эксперт считает, что в целом большинство россиян воспримут технологию с осторожностью. "Во-первых, цифровой рубль не дает ощутимых преимуществ по сравнению с существующими платежными средствами. Во-вторых, используются QR-коды, что требует стабильной связи и хорошего интернета - это делает оплату менее удобной и медленнее по сравнению с привычной банковской картой", - полагает Войлуков.
"Скорее всего, цифровой рубль заинтересует тех, кто уже привык платить через СБП и QR-коды. Но массовое использование будет зависеть от того, какие преимущества предложат ЦБ и банки, выступающие в качестве технических операторов", - считает эксперт.
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