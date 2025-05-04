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Рубио может сохранить пост советника по нацбезопасности, возглавляя госдеп
Рубио может сохранить пост советника по нацбезопасности, возглавляя госдеп - РИА Новости, 04.05.2025
Рубио может сохранить пост советника по нацбезопасности, возглавляя госдеп
Президент США Дональд Трамп допустил, что государственный секретарь страны Марко Рубио может сохранить за собой пост советника главы Белого дома по национальной РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T19:56:00+03:00
2025-05-04T19:56:00+03:00
2025-05-04T19:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что государственный секретарь страны Марко Рубио может сохранить за собой пост советника главы Белого дома по национальной безопасности, одновременно возглавляя госдепартамент. "Он мог бы", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, говоря о возможности оставить Рубио на посту главы госдепа и советника по национальной безопасности на неограниченное время. Трамп добавил, что теоретически нет необходимости держать двух людей на данных должностях "Генри Киссинджер делал и то, и другое. Есть теория, что не нужно два человека", - заключил он. В четверг Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
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В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Майк Уолтц, ООН
Рубио может сохранить пост советника по нацбезопасности, возглавляя госдеп
Трамп: Рубио может остаться советником по нацбезопасности, возглавляя госдеп