Рейтинг@Mail.ru
Рубио может сохранить пост советника по нацбезопасности, возглавляя госдеп - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/rubio-2014919615.html
Рубио может сохранить пост советника по нацбезопасности, возглавляя госдеп
Рубио может сохранить пост советника по нацбезопасности, возглавляя госдеп - РИА Новости, 04.05.2025
Рубио может сохранить пост советника по нацбезопасности, возглавляя госдеп
Президент США Дональд Трамп допустил, что государственный секретарь страны Марко Рубио может сохранить за собой пост советника главы Белого дома по национальной РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T19:56:00+03:00
2025-05-04T19:56:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
марко рубио
майк уолтц
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322595_0:288:3062:2010_1920x0_80_0_0_6cd46533306afc6129497b62a9c2f6d6.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что государственный секретарь страны Марко Рубио может сохранить за собой пост советника главы Белого дома по национальной безопасности, одновременно возглавляя госдепартамент. "Он мог бы", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, говоря о возможности оставить Рубио на посту главы госдепа и советника по национальной безопасности на неограниченное время. Трамп добавил, что теоретически нет необходимости держать двух людей на данных должностях "Генри Киссинджер делал и то, и другое. Есть теория, что не нужно два человека", - заключил он. В четверг Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
https://ria.ru/20250503/rubio-2014810375.html
https://ria.ru/20250501/uoltts-2014622362.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322595_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_e5ef1bdd12de6fdf927aec3ad3d35688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, майк уолтц, оон
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Майк Уолтц, ООН
Рубио может сохранить пост советника по нацбезопасности, возглавляя госдеп

Трамп: Рубио может остаться советником по нацбезопасности, возглавляя госдеп

© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что государственный секретарь страны Марко Рубио может сохранить за собой пост советника главы Белого дома по национальной безопасности, одновременно возглавляя госдепартамент.
"Он мог бы", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, говоря о возможности оставить Рубио на посту главы госдепа и советника по национальной безопасности на неограниченное время.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме
3 мая, 20:20
Трамп добавил, что теоретически нет необходимости держать двух людей на данных должностях
"Генри Киссинджер делал и то, и другое. Есть теория, что не нужно два человека", - заключил он.
В четверг Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Миссия России в ООН готова к работе с Уолтцем, заявил Полянский
1 мая, 22:30
 
В миреСШАДональд ТрампМарко РубиоМайк УолтцООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала