В Крыму оценили слова Рубио о границах Украины
Глава парламента Крыма Константинов: Рубио объективен в словах о границе Украины
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал объективной оценкой заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины.
Ранее Рубио в интервью Fox News заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года.
"В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, российский статус Крыма и новых исторически регионов – объективная реальность и ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет.
"А есть ли смысл их официального признания? Если пообщаться с людьми, у них не стоит этот вопрос. Признает их кто-то, не признает — их это не особо беспокоит. Это уже Россия и всегда Россией останется, кто бы что ни признавал", - сказал глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.