https://ria.ru/20250504/rubio-2014909915.html

В Крыму оценили слова Рубио о границах Украины

В Крыму оценили слова Рубио о границах Украины - РИА Новости, 04.05.2025

В Крыму оценили слова Рубио о границах Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал объективной оценкой заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T18:28:00+03:00

2025-05-04T18:28:00+03:00

2025-05-04T18:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал объективной оценкой заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины. Ранее Рубио в интервью Fox News заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. "В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, российский статус Крыма и новых исторически регионов – объективная реальность и ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет. "А есть ли смысл их официального признания? Если пообщаться с людьми, у них не стоит этот вопрос. Признает их кто-то, не признает — их это не особо беспокоит. Это уже Россия и всегда Россией останется, кто бы что ни признавал", - сказал глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250504/krym-2014864088.html

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россия

сша

республика крым

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