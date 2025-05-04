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В Крыму оценили слова Рубио о границах Украины - РИА Новости, 04.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:28 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/rubio-2014909915.html
В Крыму оценили слова Рубио о границах Украины
В Крыму оценили слова Рубио о границах Украины - РИА Новости, 04.05.2025
В Крыму оценили слова Рубио о границах Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал объективной оценкой заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T18:28:00+03:00
2025-05-04T18:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
марко рубио
сша
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал объективной оценкой заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины. Ранее Рубио в интервью Fox News заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. "В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, российский статус Крыма и новых исторически регионов – объективная реальность и ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет. "А есть ли смысл их официального признания? Если пообщаться с людьми, у них не стоит этот вопрос. Признает их кто-то, не признает — их это не особо беспокоит. Это уже Россия и всегда Россией останется, кто бы что ни признавал", - сказал глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250504/krym-2014864088.html
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россия
сша
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россия, марко рубио, сша, республика крым, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Марко Рубио, США, Республика Крым, В мире
В Крыму оценили слова Рубио о границах Украины

Глава парламента Крыма Константинов: Рубио объективен в словах о границе Украины

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал объективной оценкой заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины.
Ранее Рубио в интервью Fox News заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года.
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"В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, российский статус Крыма и новых исторически регионов – объективная реальность и ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет.
"А есть ли смысл их официального признания? Если пообщаться с людьми, у них не стоит этот вопрос. Признает их кто-то, не признает — их это не особо беспокоит. Это уже Россия и всегда Россией останется, кто бы что ни признавал", - сказал глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМарко РубиоСШАРеспублика КрымВ мире
 
 
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