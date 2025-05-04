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"Игра в покер": на Западе раскрыли правду о России, Китае и США
"Игра в покер": на Западе раскрыли правду о России, Китае и США - РИА Новости, 04.05.2025
"Игра в покер": на Западе раскрыли правду о России, Китае и США
Россия, Китай и США участвуют в трехсторонней игре в покер, являясь единственными государствами, которые имеют значение в геополитике, такое мнение выразил... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T20:06:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия, Китай и США участвуют в трехсторонней игре в покер, являясь единственными государствами, которые имеют значение в геополитике, такое мнение выразил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning."Сегодня мир участвует в трехсторонней игре в покер. Россия, Китай и США — единственные настоящие сверхдержавы и единственные три страны, которые имеют значение в геополитике. Все остальные являются либо союзниками Большой тройки, либо второстепенными державами", — написал он.По словам эксперта, трехсторонняя игра в покер заключается в том, что два игрока координируют усилия против третьего, выбивая его из игры.Рикардс также отметил, что на сегодняшний день именно Россия и Китай сформировали мощный союз в противовес США."Именно Россия и Китай сформировали прочный альянс в ущерб Соединенным Штатам. Россия поддерживала Китай в торговых войнах, совсем недавно оказав поддержку китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, который столкнулся с серьезными санкциями США", — заключил экс-советник ЦРУ.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 государств с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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китай, россия, сша, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Китай, Россия, США, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
"Игра в покер": на Западе раскрыли правду о России, Китае и США
Рикардс: мир участвует в трехсторонней игре в покер между Россией, КНР и США