https://ria.ru/20250504/rossiya-2014920573.html

"Игра в покер": на Западе раскрыли правду о России, Китае и США

"Игра в покер": на Западе раскрыли правду о России, Китае и США - РИА Новости, 04.05.2025

"Игра в покер": на Западе раскрыли правду о России, Китае и США

Россия, Китай и США участвуют в трехсторонней игре в покер, являясь единственными государствами, которые имеют значение в геополитике, такое мнение выразил... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T20:06:00+03:00

2025-05-04T20:06:00+03:00

2025-05-04T20:06:00+03:00

китай

россия

сша

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия, Китай и США участвуют в трехсторонней игре в покер, являясь единственными государствами, которые имеют значение в геополитике, такое мнение выразил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning."Сегодня мир участвует в трехсторонней игре в покер. Россия, Китай и США — единственные настоящие сверхдержавы и единственные три страны, которые имеют значение в геополитике. Все остальные являются либо союзниками Большой тройки, либо второстепенными державами", — написал он.По словам эксперта, трехсторонняя игра в покер заключается в том, что два игрока координируют усилия против третьего, выбивая его из игры.Рикардс также отметил, что на сегодняшний день именно Россия и Китай сформировали мощный союз в противовес США."Именно Россия и Китай сформировали прочный альянс в ущерб Соединенным Штатам. Россия поддерживала Китай в торговых войнах, совсем недавно оказав поддержку китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, который столкнулся с серьезными санкциями США", — заключил экс-советник ЦРУ.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 государств с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250504/ssha-2014913264.html

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014901122.html

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014890355.html

китай

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сша

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китай, россия, сша, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), в мире