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Путин назвал основу всех достижений России - РИА Новости, 04.05.2025
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13:43 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/rossiya-2014877688.html
Путин назвал основу всех достижений России
Путин назвал основу всех достижений России - РИА Новости, 04.05.2025
Путин назвал основу всех достижений России
Внутренняя сплоченность российского общества является основой всех достижений России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:43:00+03:00
2025-05-04T13:43:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Внутренняя сплоченность российского общества является основой всех достижений России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Понятно, что всегда люди смотрят вперед и всегда исходят из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, конечно, правы. И если люди верят, то главное условие - а именно доверие к власти - в известной степени будет обеспечено. Это то, без чего не может быть единства общества. Вот об этом я всегда и думаю. Внутренняя сплоченность общества является основой всех наших достижений", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
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россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин назвал основу всех достижений России

Путин назвал внутреннюю сплоченность общества основой всех достижений России

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидентский штандарт в Московском Кремле
Президентский штандарт в Московском Кремле - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президентский штандарт в Московском Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Внутренняя сплоченность российского общества является основой всех достижений России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Понятно, что всегда люди смотрят вперед и всегда исходят из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, конечно, правы. И если люди верят, то главное условие - а именно доверие к власти - в известной степени будет обеспечено. Это то, без чего не может быть единства общества. Вот об этом я всегда и думаю. Внутренняя сплоченность общества является основой всех наших достижений", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
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