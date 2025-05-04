https://ria.ru/20250504/rossiya-2014877688.html

Путин назвал основу всех достижений России

Путин назвал основу всех достижений России - РИА Новости, 04.05.2025

Путин назвал основу всех достижений России

Внутренняя сплоченность российского общества является основой всех достижений России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:43:00+03:00

2025-05-04T13:43:00+03:00

2025-05-04T13:43:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154981/80/1549818044_0:17:3144:1786_1920x0_80_0_0_421bb7ee4fd5a67c622b206159c13a7e.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Внутренняя сплоченность российского общества является основой всех достижений России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Понятно, что всегда люди смотрят вперед и всегда исходят из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, конечно, правы. И если люди верят, то главное условие - а именно доверие к власти - в известной степени будет обеспечено. Это то, без чего не может быть единства общества. Вот об этом я всегда и думаю. Внутренняя сплоченность общества является основой всех наших достижений", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".

https://ria.ru/20250504/putin-2014872579.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, павел зарубин, общество