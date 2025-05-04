https://ria.ru/20250504/rossiya-2014877688.html
Путин назвал основу всех достижений России
Путин назвал основу всех достижений России - РИА Новости, 04.05.2025
Путин назвал основу всех достижений России
Внутренняя сплоченность российского общества является основой всех достижений России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:43:00+03:00
2025-05-04T13:43:00+03:00
2025-05-04T13:43:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Внутренняя сплоченность российского общества является основой всех достижений России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Понятно, что всегда люди смотрят вперед и всегда исходят из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, конечно, правы. И если люди верят, то главное условие - а именно доверие к власти - в известной степени будет обеспечено. Это то, без чего не может быть единства общества. Вот об этом я всегда и думаю. Внутренняя сплоченность общества является основой всех наших достижений", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
https://ria.ru/20250504/putin-2014872579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин назвал основу всех достижений России
Путин назвал внутреннюю сплоченность общества основой всех достижений России