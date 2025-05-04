https://ria.ru/20250504/rosaviatsiya-2014844685.html

Во Внуково ввели временные ограничения

Во Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 04.05.2025

Во Внуково ввели временные ограничения

В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T09:33:00+03:00

2025-05-04T09:33:00+03:00

2025-05-04T10:26:00+03:00

внуково (аэропорт)

общество

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 09:06 мск введены на работу аэропорта Внуково. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в релизе.Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250430/ogranicheniya-2014239674.html

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2025

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внуково (аэропорт), общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)