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Во Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 04.05.2025
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09:33 04.05.2025 (обновлено: 10:26 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/rosaviatsiya-2014844685.html
Во Внуково ввели временные ограничения
Во Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 04.05.2025
Во Внуково ввели временные ограничения
В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T09:33:00+03:00
2025-05-04T10:26:00+03:00
внуково (аэропорт)
общество
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 09:06 мск введены на работу аэропорта Внуково. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в релизе.Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов.
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внуково (аэропорт), общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Внуково (аэропорт), Общество, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Во Внуково ввели временные ограничения

Росавиация: временные ограничения введены на работу аэропорта Внуково

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева
Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 09:06 мск введены на работу аэропорта Внуково. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в релизе.
Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов.
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В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения
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Внуково (аэропорт)ОбществоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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