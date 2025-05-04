https://ria.ru/20250504/pvo-2014920117.html
В Курской области сбили беспилотник ВСУ
В Курской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.05.2025
В Курской области сбили беспилотник ВСУ
Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T20:01:00+03:00
2025-05-04T20:01:00+03:00
2025-05-04T20:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Четвертого мая около 18.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью