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В Курской области сбили беспилотник ВСУ

В Курской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.05.2025

В Курской области сбили беспилотник ВСУ

Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.05.2025

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курская область

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Четвертого мая около 18.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность