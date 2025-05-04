https://ria.ru/20250504/pvo-2014837132.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.05.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь ликвидировали 13 украинских дронов над тремя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T07:32:00+03:00

2025-05-04T07:32:00+03:00

2025-05-04T07:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Силы ПВО за ночь ликвидировали 13 украинских дронов над тремя регионами, сообщили в Минобороны. "За период с 21.15 мск 3 мая до 05.15 мск 4 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом большинство из них — 11 БПЛА — сбили в Ростовской области, еще по одному ликвидировали в Белгородской и Брянской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

брянская область

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Дарья Буймова

безопасность, ростовская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)