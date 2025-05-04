https://ria.ru/20250504/pvo-2014837132.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.05.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь ликвидировали 13 украинских дронов над тремя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T07:32:00+03:00
2025-05-04T07:32:00+03:00
2025-05-04T07:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Силы ПВО за ночь ликвидировали 13 украинских дронов над тремя регионами, сообщили в Минобороны. "За период с 21.15 мск 3 мая до 05.15 мск 4 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом большинство из них — 11 БПЛА — сбили в Ростовской области, еще по одному ликвидировали в Белгородской и Брянской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили 13 БПЛа над Ростовской, Белгородской и Брянской областями