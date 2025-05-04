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Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 04.05.2025
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05:38 04.05.2025 (обновлено: 05:45 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/pvo-2014834285.html
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 04.05.2025
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
В ночь на воскресенье ПВО уничтожила БПЛА в Каменске-Шахтинском Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T05:38:00+03:00
2025-05-04T05:45:00+03:00
каменск-шахтинский
ростовская область
безопасность
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В ночь на воскресенье ПВО уничтожила БПЛА в Каменске-Шахтинском Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.
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каменск-шахтинский
ростовская область
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каменск-шахтинский, ростовская область, безопасность
Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Безопасность
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменске-Шахтинском Ростовской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В ночь на воскресенье ПВО уничтожила БПЛА в Каменске-Шахтинском Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.
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Каменск-ШахтинскийРостовская областьБезопасность
 
 
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