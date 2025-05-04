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Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 04.05.2025
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
В ночь на воскресенье ПВО уничтожила БПЛА в Каменске-Шахтинском Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T05:38:00+03:00
2025-05-04T05:38:00+03:00
2025-05-04T05:45:00+03:00
каменск-шахтинский
ростовская область
безопасность
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В ночь на воскресенье ПВО уничтожила БПЛА в Каменске-Шахтинском Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
каменск-шахтинский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каменск-шахтинский, ростовская область, безопасность
Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Безопасность
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменске-Шахтинском Ростовской области