https://ria.ru/20250504/pvo-2014834285.html

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 04.05.2025

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

В ночь на воскресенье ПВО уничтожила БПЛА в Каменске-Шахтинском Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T05:38:00+03:00

2025-05-04T05:38:00+03:00

2025-05-04T05:45:00+03:00

каменск-шахтинский

ростовская область

безопасность

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В ночь на воскресенье ПВО уничтожила БПЛА в Каменске-Шахтинском Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

каменск-шахтинский

ростовская область

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Дарья Буймова

каменск-шахтинский, ростовская область, безопасность