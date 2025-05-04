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Протоиерей Андрей Новиков рассказал о заслугах Путина - РИА Новости, 04.05.2025
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Религия
 
23:49 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/putin-2014940585.html
Протоиерей Андрей Новиков рассказал о заслугах Путина
Протоиерей Андрей Новиков рассказал о заслугах Путина - РИА Новости, 04.05.2025
Протоиерей Андрей Новиков рассказал о заслугах Путина
Настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, протоиерей Андрей Новиков в эфире телеканала "Россия 24" назвал заслугой президента РФ Владимира... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T23:49:00+03:00
2025-05-04T23:49:00+03:00
религия
россия
владимир путин
андрей новиков (атц снг)
религия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, протоиерей Андрей Новиков в эфире телеканала "Россия 24" назвал заслугой президента РФ Владимира Путина тот факт, что с Россией начали считаться на международной арене. "Конечно, заслуга Владимира Владимировича (Путина) в том, что он, во-первых, поднял Россию из тяжелейшего положения, заставил считаться на международной арене с Россией. ... Для людей, которым дорогая судьба России, ее народа, православной цивилизации, для них это просто счастье и Божье благословение - то, что в нашей стране такой лидер, на которого обращены взоры людей во всем мире", - сказал протоиерей. Протоиерей отметил, что Путин стал символом возрождения России и возрождения разных народов мира из "морока повестки антихристианской и античеловеческой, которая последние десятилетия стала захлестывать мир". Он подчеркнул, что многие страны в мире возлагают надежды на Россию, так как она сегодня является единственным препятствием на пути торжества зла, "удерживающим мир от сползания в тайны беззакония". "И от судьбы удерживающего, то есть России, зависит и судьба всего мира", - сказал протоиерей.
https://ria.ru/20250504/putin-2014879105.html
https://ria.ru/20250504/putin-2014878683.html
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россия, владимир путин, андрей новиков (атц снг), религия
Религия, Россия, Владимир Путин, Андрей Новиков (АТЦ СНГ), Религия
Протоиерей Андрей Новиков рассказал о заслугах Путина

Протоиерей Новиков назвал заслугой Путина то, что с Россией стали считаться

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах, протоиерей Андрей Новиков в эфире телеканала "Россия 24" назвал заслугой президента РФ Владимира Путина тот факт, что с Россией начали считаться на международной арене.
"Конечно, заслуга Владимира Владимировича (Путина) в том, что он, во-первых, поднял Россию из тяжелейшего положения, заставил считаться на международной арене с Россией. ... Для людей, которым дорогая судьба России, ее народа, православной цивилизации, для них это просто счастье и Божье благословение - то, что в нашей стране такой лидер, на которого обращены взоры людей во всем мире", - сказал протоиерей.
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Протоиерей отметил, что Путин стал символом возрождения России и возрождения разных народов мира из "морока повестки антихристианской и античеловеческой, которая последние десятилетия стала захлестывать мир".
Он подчеркнул, что многие страны в мире возлагают надежды на Россию, так как она сегодня является единственным препятствием на пути торжества зла, "удерживающим мир от сползания в тайны беззакония".
"И от судьбы удерживающего, то есть России, зависит и судьба всего мира", - сказал протоиерей.
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