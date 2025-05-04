https://ria.ru/20250504/putin-2014901878.html

Зарубин рассказал подробности о съемках интервью с Путиным

Зарубин рассказал подробности о съемках интервью с Путиным - РИА Новости, 04.05.2025

Зарубин рассказал подробности о съемках интервью с Путиным

Один из авторов нового фильма о президенте России Владимире Путине, журналист "России 1" Павел Зарубин рассказал подробности о съемках интервью с президентом. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T16:39:00+03:00

2025-05-04T16:39:00+03:00

2025-05-04T16:51:00+03:00

россия

павел зарубин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Один из авторов нового фильма о президенте России Владимире Путине, журналист "России 1" Павел Зарубин рассказал подробности о съемках интервью с президентом. Документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" вышел в эфир в воскресенье. Зарубин отметил, что интервью для фильма завершали поздно ночью - в 2.30. По его словам, Путин, несмотря на поздний час, настаивал на продолжении интервью, если вопросы остались. "Где-то уже в 2.15 ночи я первый раз сказал, что спасибо большое, Владимир Владимирович, все-таки уже ночь, мы, наверное, больше не будем задавать вопросов. Он сказал: "Нет, задавайте вопросы и дальше, если они есть". Они, конечно, были. Потом еще раз была ровно такая же история, еще раз я попытался сказать, что все-таки уже совсем много времени. Но, тем не менее, разговор продолжался", - рассказал журналист. Он отметил готовность Путина ответить на абсолютно любой вопрос - "любой остроты, любой сложности". "Понятно, что президент любой страны вряд ли будет отвечать вам на ваш вопрос ровно так, как вы, может быть, себе сложили в голове, как журналист. Он отвечает так, как считает нужным. Наша работа - задать этот вопрос и услышать ответ", - добавил Зарубин. Журналист также поделился подробностями о том, как проходили съемки обстановки в кремлевской резиденции Путина. Президент показал съемочной группе фильма несколько комнат своей квартиры в Кремле, а также библиотеку и домашнюю церковь. "Когда я увидел домашнюю часовню, то, конечно, первая реакция журналистская - расспросить прямо здесь и сейчас о том, по каким поводам здесь бывает президент, когда он здесь был. Но президент сразу сказал, что давайте здесь говорить не будем и, если есть вопросы, перейдем в другое помещение", - отметил Зарубин. Он рассказал, что "в гости" к президенту в его кремлевскую квартиру съемочная группа попала уже поздно ночью, но во время ожидания в приемной президента наблюдала, как в режиме нон-стоп проходил рабочий день главы государства, состоящий из различных встреч и переговоров. "Безостановочный совершенно процесс. И именно поэтому в час сорок ночи мы только и смогли войти в кабинет президента", - пояснил журналист. По его словам, главная сложность при подготовке фильма заключалась в том, как охватить события последних 25 лет, за которые произошло так много важного для истории страны и ее будущего. "Это, действительно, была, мне кажется, самая сложная задача - как эти 25 лет, что называется, вместить. Понятно, что какие-то ключевые вещи и ключевые темы мы совершенно точно в этом фильме напомнили и о них вспомнили. Но сконцентрировались мы, я думаю, все-таки на последних годах, в первую очередь, потому что мы с вами понимаем, что это, пожалуй, самые сложные годы за все 25 лет", - добавил Зарубин.

https://ria.ru/20250504/putin-2014865080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, павел зарубин, владимир путин, общество