https://ria.ru/20250504/putin-2014893842.html

Стало известно, каким кефиром Путин угощал журналистов

Стало известно, каким кефиром Путин угощал журналистов - РИА Новости, 04.05.2025

Стало известно, каким кефиром Путин угощал журналистов

Президент России Владимир Путин держит в холодильнике своей кремлевской квартиры кефир от рязанского производителя под маркой "Эковакино" 3,2%-ной жирности,... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T15:33:00+03:00

2025-05-04T15:33:00+03:00

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владимир путин

павел зарубин

общество

россия

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит в холодильнике своей кремлевской квартиры кефир от рязанского производителя под маркой "Эковакино" 3,2%-ной жирности, выяснил корреспондент РИА Новости. Кадры, на которых российский лидер достает из холодильника кефир, произведенный на предприятии "Вакинское агро", попали в новый документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", премьера которого состоялась на телеканале "Россия 1" 4 мая. В рознице цена на такой кефир колеблется от 100 до 133 рублей. На кухне и на столе в обеденной зоне у президента можно заметить и другие известные россиянам бренды: растворимый кофе Carte Noire, бумажные салфетки Zewa, соевый соус Kikkoman, мельницы для специй Kotányi. На кухне у президента также стоит соковыжималка BORK.

https://ria.ru/20250504/putin-2014851361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, павел зарубин, общество, россия