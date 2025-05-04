https://ria.ru/20250504/putin-2014893842.html
Стало известно, каким кефиром Путин угощал журналистов
Стало известно, каким кефиром Путин угощал журналистов - РИА Новости, 04.05.2025
Стало известно, каким кефиром Путин угощал журналистов
Президент России Владимир Путин держит в холодильнике своей кремлевской квартиры кефир от рязанского производителя под маркой "Эковакино" 3,2%-ной жирности,... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:33:00+03:00
2025-05-04T15:33:00+03:00
2025-05-04T23:01:00+03:00
владимир путин
павел зарубин
общество
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит в холодильнике своей кремлевской квартиры кефир от рязанского производителя под маркой "Эковакино" 3,2%-ной жирности, выяснил корреспондент РИА Новости. Кадры, на которых российский лидер достает из холодильника кефир, произведенный на предприятии "Вакинское агро", попали в новый документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", премьера которого состоялась на телеканале "Россия 1" 4 мая. В рознице цена на такой кефир колеблется от 100 до 133 рублей. На кухне и на столе в обеденной зоне у президента можно заметить и другие известные россиянам бренды: растворимый кофе Carte Noire, бумажные салфетки Zewa, соевый соус Kikkoman, мельницы для специй Kotányi. На кухне у президента также стоит соковыжималка BORK.
https://ria.ru/20250504/putin-2014851361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В гостях у Путина
В гостях у Путина
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владимир путин, павел зарубин, общество, россия
Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество, Россия
Стало известно, каким кефиром Путин угощал журналистов
Путин хранит в холодильнике в Кремле кефир рязанского производства 3,2% жирности
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит в холодильнике своей кремлевской квартиры кефир от рязанского производителя под маркой "Эковакино" 3,2%-ной жирности, выяснил корреспондент РИА Новости.
Кадры, на которых российский лидер достает из холодильника кефир, произведенный на предприятии "Вакинское агро", попали в новый документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", премьера которого состоялась на телеканале "Россия 1" 4 мая.
В рознице цена на такой кефир колеблется от 100 до 133 рублей.
На кухне и на столе в обеденной зоне у президента можно заметить и другие известные россиянам бренды: растворимый кофе Carte Noire, бумажные салфетки Zewa, соевый соус Kikkoman, мельницы для специй Kotányi. На кухне у президента также стоит соковыжималка BORK.