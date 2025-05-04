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Путин оставил автограф на плакате о фильме Оливера Стоуна - РИА Новости, 04.05.2025
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15:05 04.05.2025 (обновлено: 15:09 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/putin-2014889449.html
Путин оставил автограф на плакате о фильме Оливера Стоуна
Путин оставил автограф на плакате о фильме Оливера Стоуна - РИА Новости, 04.05.2025
Путин оставил автограф на плакате о фильме Оливера Стоуна
Президент РФ Владимир Путин оставил автограф на плакате о фильме американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", сообщили в эфире телеканала... РИА Новости, 04.05.2025
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оливер стоун
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оставил автограф на плакате о фильме американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", сообщили в эфире телеканала "Россия 1". Президент РФ 30 апреля встретился со Стоуном в Москве. Их встреча состоялась на полях просветительского марафона "Знание. Первые", в котором оба ранее приняли участие. Путин во время встречи расписался на плакате, на котором размещены портреты самого президента и режиссера. Кадры с автографом главы государства показали в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет.
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россия, москва, оливер стоун, владимир путин, общество
Россия, Москва, Оливер Стоун, Владимир Путин, Общество
Путин оставил автограф на плакате о фильме Оливера Стоуна

Путин оставил автограф на плакате о фильме Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона "Знание.Первые" в Москве
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оставил автограф на плакате о фильме американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
Президент РФ 30 апреля встретился со Стоуном в Москве. Их встреча состоялась на полях просветительского марафона "Знание. Первые", в котором оба ранее приняли участие.
Путин во время встречи расписался на плакате, на котором размещены портреты самого президента и режиссера. Кадры с автографом главы государства показали в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона "Знание.Первые" в Москве
 
РоссияМоскваОливер СтоунВладимир ПутинОбщество
 
 
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