Путин оставил автограф на плакате о фильме Оливера Стоуна
Путин оставил автограф на плакате о фильме Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона "Знание.Первые" в Москве
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оставил автограф на плакате о фильме американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
Путин во время встречи расписался на плакате, на котором размещены портреты самого президента и режиссера. Кадры с автографом главы государства показали в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона "Знание.Первые" в Москве