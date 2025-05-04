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Путин оставил автограф на плакате о фильме Оливера Стоуна

Путин оставил автограф на плакате о фильме Оливера Стоуна - РИА Новости, 04.05.2025

Путин оставил автограф на плакате о фильме Оливера Стоуна

Президент РФ Владимир Путин оставил автограф на плакате о фильме американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", сообщили в эфире телеканала... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T15:05:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оставил автограф на плакате о фильме американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", сообщили в эфире телеканала "Россия 1". Президент РФ 30 апреля встретился со Стоуном в Москве. Их встреча состоялась на полях просветительского марафона "Знание. Первые", в котором оба ранее приняли участие. Путин во время встречи расписался на плакате, на котором размещены портреты самого президента и режиссера. Кадры с автографом главы государства показали в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, оливер стоун, владимир путин, общество