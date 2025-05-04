Путин обратился к жителям ФРГ с предостережением на немецком языке
Путин на немецком языке предостерег жителей Германии от восхищения нацистами
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам Германии на немецком языке об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм, вошло в документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Кадры, включенные в фильм, были сняты в 2023 году. Президент РФ тогда прокомментировал нападки на бывшего канцлера Герхарда Шредера, который подвергается обструкции из-за связей с Россией. Путин напомнил о ситуации с канадским парламентом, который аплодировал нацисту.
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"И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки. Чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Рота - главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам", - сказал Путин на немецком языке.
Ранее Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. В действительности Хунка оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
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