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Путин обратился к жителям ФРГ с предостережением на немецком языке - РИА Новости, 05.05.2025
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15:02 04.05.2025 (обновлено: 01:37 05.05.2025)
https://ria.ru/20250504/putin-2014889147.html
Путин обратился к жителям ФРГ с предостережением на немецком языке
Путин обратился к жителям ФРГ с предостережением на немецком языке - РИА Новости, 05.05.2025
Путин обратился к жителям ФРГ с предостережением на немецком языке
Обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам Германии на немецком языке об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм, вошло в документальный... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-04T15:02:00+03:00
2025-05-05T01:37:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам Германии на немецком языке об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм, вошло в документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Кадры, включенные в фильм, были сняты в 2023 году. Президент РФ тогда прокомментировал нападки на бывшего канцлера Герхарда Шредера, который подвергается обструкции из-за связей с Россией. Путин напомнил о ситуации с канадским парламентом, который аплодировал нацисту. "И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки. Чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Рота - главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам", - сказал Путин на немецком языке. Ранее Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. В действительности Хунка оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
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в мире, россия, германия, канада, владимир путин, герхард шредер, павел зарубин
В мире, Россия, Германия, Канада, Владимир Путин, Герхард Шредер, Павел Зарубин
Путин обратился к жителям ФРГ с предостережением на немецком языке

Путин на немецком языке предостерег жителей Германии от восхищения нацистами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам Германии на немецком языке об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм, вошло в документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Кадры, включенные в фильм, были сняты в 2023 году. Президент РФ тогда прокомментировал нападки на бывшего канцлера Герхарда Шредера, который подвергается обструкции из-за связей с Россией. Путин напомнил о ситуации с канадским парламентом, который аплодировал нацисту.
«
"И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки. Чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Рота - главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам", - сказал Путин на немецком языке.
Ранее Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. В действительности Хунка оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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