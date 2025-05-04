https://ria.ru/20250504/putin-2014889147.html

Путин обратился к жителям ФРГ с предостережением на немецком языке

Путин обратился к жителям ФРГ с предостережением на немецком языке - РИА Новости, 05.05.2025

Путин обратился к жителям ФРГ с предостережением на немецком языке

Обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам Германии на немецком языке об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм, вошло в документальный... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-04T15:02:00+03:00

2025-05-04T15:02:00+03:00

2025-05-05T01:37:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам Германии на немецком языке об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм, вошло в документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Кадры, включенные в фильм, были сняты в 2023 году. Президент РФ тогда прокомментировал нападки на бывшего канцлера Герхарда Шредера, который подвергается обструкции из-за связей с Россией. Путин напомнил о ситуации с канадским парламентом, который аплодировал нацисту. "И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки. Чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Рота - главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам", - сказал Путин на немецком языке. Ранее Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. В действительности Хунка оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, германия, канада, владимир путин, герхард шредер, павел зарубин