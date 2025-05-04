https://ria.ru/20250504/putin-2014882657.html

Путин рассказал о политике Петра I

Путин рассказал о политике Петра I - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал о политике Петра I

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что император Петр I, вводя в России западные стандарты в ряд сфер жизни и промышленности, хотел не просто... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:15:00+03:00

2025-05-04T14:15:00+03:00

2025-05-04T14:15:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что император Петр I, вводя в России западные стандарты в ряд сфер жизни и промышленности, хотел не просто копировать западный уклад, а развивать лучшие практики и двигаться вперед на собственной базе. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" глава государства напомнил о решении Петра I ввести в ряде сфер, в том числе в промышленности, западные стандарты. "Я уверен, что Петр I не хотел, чтобы мы только копировали все, что есть лучшее. Как я понимаю, мы должны были брать лучшее, а потом на собственной базе двигаться вперед, чтобы сделать еще лучше", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20250504/rossiya-2014877688.html

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россия, европа, петр i, владимир путин, павел зарубин, общество