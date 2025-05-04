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Путин объяснил, почему 25 лет назад решил развивать отношения с Китаем
Путин объяснил, почему 25 лет назад решил развивать отношения с Китаем - РИА Новости, 04.05.2025
Путин объяснил, почему 25 лет назад решил развивать отношения с Китаем
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что еще 25 лет назад заметил, что центры экономического роста смещаются в Азиатско-Тихоокеанский регион, поэтому стал... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:09:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что еще 25 лет назад заметил, что центры экономического роста смещаются в Азиатско-Тихоокеанский регион, поэтому стал активно развивать отношения с Китаем. "Уже тогда появлялись первые признаки того, что центр экономического роста будет перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион. Не только в Китай, но и в другие страны этого региона", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Он отметил, что РФ и КНР - соседи, и должны выстраивать добрые отношения, "чтобы это было хорошим фактором развития для обеих стран". "И так постепенно, кирпичик за кирпичиком, мы не построили новую Китайскую стену, а построили такой общий фундамент наших отношений", - пояснил президент.
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владимир путин, павел зарубин, россия, китай, в мире
Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия, Китай, В мире
Путин объяснил, почему 25 лет назад решил развивать отношения с Китаем
Путин: РФ начала работать с КНР из-за смещения центров экономического роста