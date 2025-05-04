https://ria.ru/20250504/putin-2014881615.html

Путин объяснил, почему 25 лет назад решил развивать отношения с Китаем

Путин объяснил, почему 25 лет назад решил развивать отношения с Китаем - РИА Новости, 04.05.2025

Путин объяснил, почему 25 лет назад решил развивать отношения с Китаем

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что еще 25 лет назад заметил, что центры экономического роста смещаются в Азиатско-Тихоокеанский регион, поэтому стал... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:09:00+03:00

2025-05-04T14:09:00+03:00

2025-05-04T14:09:00+03:00

владимир путин

павел зарубин

россия

китай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что еще 25 лет назад заметил, что центры экономического роста смещаются в Азиатско-Тихоокеанский регион, поэтому стал активно развивать отношения с Китаем. "Уже тогда появлялись первые признаки того, что центр экономического роста будет перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион. Не только в Китай, но и в другие страны этого региона", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Он отметил, что РФ и КНР - соседи, и должны выстраивать добрые отношения, "чтобы это было хорошим фактором развития для обеих стран". "И так постепенно, кирпичик за кирпичиком, мы не построили новую Китайскую стену, а построили такой общий фундамент наших отношений", - пояснил президент.

https://ria.ru/20250504/putin-2014871505.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, павел зарубин, россия, китай, в мире