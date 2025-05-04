https://ria.ru/20250504/putin-2014881361.html

Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма о его работе в Кремле

Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма о его работе в Кремле - РИА Новости, 04.05.2025

Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма о его работе в Кремле

Президент России Владимир Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:07:00+03:00

2025-05-04T14:07:00+03:00

2025-05-04T14:07:00+03:00

россия

владимир путин

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общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. "Не хотите попробовать вот это вот, это клюква. Давайте сейчас принесу", - сказал Путин в ходе беседы. Глава государства принес из своей кухни отдельную чашку, положил в нее клюкву и дал Зарубину попробовать ягоду. "Это просто клюква. Чуть-чуть меда добавил", - отметил президент.

https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, павел зарубин, общество