https://ria.ru/20250504/putin-2014881361.html
Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма о его работе в Кремле
Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма о его работе в Кремле - РИА Новости, 04.05.2025
Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма о его работе в Кремле
Президент России Владимир Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:07:00+03:00
2025-05-04T14:07:00+03:00
2025-05-04T14:07:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. "Не хотите попробовать вот это вот, это клюква. Давайте сейчас принесу", - сказал Путин в ходе беседы. Глава государства принес из своей кухни отдельную чашку, положил в нее клюкву и дал Зарубину попробовать ягоду. "Это просто клюква. Чуть-чуть меда добавил", - отметил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма о его работе в Кремле
Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма "Россия. Кремль. 25 лет"