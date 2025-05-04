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Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма о его работе в Кремле - РИА Новости, 04.05.2025
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14:07 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/putin-2014881361.html
Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма о его работе в Кремле
Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма о его работе в Кремле - РИА Новости, 04.05.2025
Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма о его работе в Кремле
Президент России Владимир Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:07:00+03:00
2025-05-04T14:07:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. "Не хотите попробовать вот это вот, это клюква. Давайте сейчас принесу", - сказал Путин в ходе беседы. Глава государства принес из своей кухни отдельную чашку, положил в нее клюкву и дал Зарубину попробовать ягоду. "Это просто клюква. Чуть-чуть меда добавил", - отметил президент.
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россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма о его работе в Кремле

Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма "Россия. Кремль. 25 лет"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" состоялась на телеканале "Россия" 4 мая.
«
"Не хотите попробовать вот это вот, это клюква. Давайте сейчас принесу", - сказал Путин в ходе беседы.
Глава государства принес из своей кухни отдельную чашку, положил в нее клюкву и дал Зарубину попробовать ягоду.
"Это просто клюква. Чуть-чуть меда добавил", - отметил президент.
В гостях у Путина - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире
2 мая, 14:45
 
РоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинОбщество
 
 
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