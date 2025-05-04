https://ria.ru/20250504/putin-2014880651.html
Путин рассказал о гумпомощи для России, которую прислали с Запада
Путин рассказал о гумпомощи для России, которую прислали с Запада - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал о гумпомощи для России, которую прислали с Запада
У РФ были "вполне благопристойные отношения" со странами Запада 25 лет назад, оттуда в большом количестве приходила гуманитарная помощь, и Россия всегда будет... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:02:00+03:00
2025-05-04T14:02:00+03:00
2025-05-04T14:02:00+03:00
владимир путин
россия
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. У РФ были "вполне благопристойные отношения" со странами Запада 25 лет назад, оттуда в большом количестве приходила гуманитарная помощь, и Россия всегда будет благодарна людям, которые искренне хотели поддержать ее, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас с Западом были ровные, вполне благопристойные отношения. Больше того, как вы помните, и гуманитарную помощь присылали в большом количестве. Причем я думаю, что люди делали это, если речь шла о конкретных людях, делали искренне, и несмотря ни на какие проблемы сегодняшнего дня мы всегда должны быть благодарны этим людям за это искреннее стремление поддержать Россию", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
https://ria.ru/20250504/putin-2014879105.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_48ccda5915d636811bd0860782606671.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, павел зарубин, в мире
Владимир Путин, Россия, Павел Зарубин, В мире
Путин рассказал о гумпомощи для России, которую прислали с Запада
Путин: РФ благодарна за гумпомощь, которую присылали с Запада