https://ria.ru/20250504/putin-2014880651.html

Путин рассказал о гумпомощи для России, которую прислали с Запада

Путин рассказал о гумпомощи для России, которую прислали с Запада - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал о гумпомощи для России, которую прислали с Запада

У РФ были "вполне благопристойные отношения" со странами Запада 25 лет назад, оттуда в большом количестве приходила гуманитарная помощь, и Россия всегда будет... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:02:00+03:00

2025-05-04T14:02:00+03:00

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владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. У РФ были "вполне благопристойные отношения" со странами Запада 25 лет назад, оттуда в большом количестве приходила гуманитарная помощь, и Россия всегда будет благодарна людям, которые искренне хотели поддержать ее, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас с Западом были ровные, вполне благопристойные отношения. Больше того, как вы помните, и гуманитарную помощь присылали в большом количестве. Причем я думаю, что люди делали это, если речь шла о конкретных людях, делали искренне, и несмотря ни на какие проблемы сегодняшнего дня мы всегда должны быть благодарны этим людям за это искреннее стремление поддержать Россию", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".

https://ria.ru/20250504/putin-2014879105.html

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владимир путин, россия, павел зарубин, в мире