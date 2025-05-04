https://ria.ru/20250504/putin-2014878997.html

Путин рассказал о достижениях России в области демографии

Путин рассказал о достижениях России в области демографии - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал о достижениях России в области демографии

России в середине 2000-х годов удалось многое сделать в области демографии, укрепить базовые основы экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:50:00+03:00

2025-05-04T13:50:00+03:00

2025-05-04T13:50:00+03:00

россия

павел зарубин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. России в середине 2000-х годов удалось многое сделать в области демографии, укрепить базовые основы экономики, заявил президент России Владимир Путин. "В середине 2000-х нам многое удалось сделать, кстати говоря, и в области демографии - мы же вышли в такую позитивную динамику, в экономике. Мы укрепили базовые основы российской экономики за это время", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".

https://ria.ru/20250504/putin-2014878683.html

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2025

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россия, павел зарубин, владимир путин, общество