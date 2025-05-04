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Путин рассказал о достижениях России в области демографии - РИА Новости, 04.05.2025
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13:50 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/putin-2014878997.html
Путин рассказал о достижениях России в области демографии
Путин рассказал о достижениях России в области демографии - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал о достижениях России в области демографии
России в середине 2000-х годов удалось многое сделать в области демографии, укрепить базовые основы экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:50:00+03:00
2025-05-04T13:50:00+03:00
россия
павел зарубин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. России в середине 2000-х годов удалось многое сделать в области демографии, укрепить базовые основы экономики, заявил президент России Владимир Путин. "В середине 2000-х нам многое удалось сделать, кстати говоря, и в области демографии - мы же вышли в такую позитивную динамику, в экономике. Мы укрепили базовые основы российской экономики за это время", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
https://ria.ru/20250504/putin-2014878683.html
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россия, павел зарубин, владимир путин, общество
Россия, Павел Зарубин, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о достижениях России в области демографии

Путин: РФ в середине 2000-х годов многое удалось сделать в области демографии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. России в середине 2000-х годов удалось многое сделать в области демографии, укрепить базовые основы экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"В середине 2000-х нам многое удалось сделать, кстати говоря, и в области демографии - мы же вышли в такую позитивную динамику, в экономике. Мы укрепили базовые основы российской экономики за это время", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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