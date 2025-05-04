https://ria.ru/20250504/putin-2014878683.html

Путин назвал один из принципиальных вопросов для развития России

Путин назвал один из принципиальных вопросов для развития России - РИА Новости, 04.05.2025

Путин назвал один из принципиальных вопросов для развития России

Тема демографии является одним из самых принципиальных вопросов для развития РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:48:00+03:00

2025-05-04T13:48:00+03:00

2025-05-04T13:48:00+03:00

владимир путин

павел зарубин

россия

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Тема демографии является одним из самых принципиальных вопросов для развития РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это один из самых ключевых принципиальных вопросов", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", комментируя тему демографии в РФ.

https://ria.ru/20241226/putin-1991493122.html

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2025

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владимир путин, павел зарубин, россия, общество