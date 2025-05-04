https://ria.ru/20250504/putin-2014878683.html
Путин назвал один из принципиальных вопросов для развития России
Путин назвал один из принципиальных вопросов для развития России - РИА Новости, 04.05.2025
Путин назвал один из принципиальных вопросов для развития России
Тема демографии является одним из самых принципиальных вопросов для развития РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:48:00+03:00
2025-05-04T13:48:00+03:00
2025-05-04T13:48:00+03:00
владимир путин
павел зарубин
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общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Тема демографии является одним из самых принципиальных вопросов для развития РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это один из самых ключевых принципиальных вопросов", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", комментируя тему демографии в РФ.
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владимир путин, павел зарубин, россия, общество
Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия, Общество
Путин назвал один из принципиальных вопросов для развития России
Путин назвал тему демографии одной из принципиальных вопросов для развития РФ