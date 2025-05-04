https://ria.ru/20250504/putin-2014877943.html
Путин рассказал о минусах своей работы
Путин рассказал о минусах своей работы - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал о минусах своей работы
Президент России Владимир Путин признался, что в его работе есть минусы, связанные с "большой перезагрузкой" и тем, что остается мало времени на общение с... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:46:00+03:00
2025-05-04T13:46:00+03:00
2025-05-04T13:46:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738911409_0:118:3090:1856_1920x0_80_0_0_c77c914299c6078d2b564f9921b30e05.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что в его работе есть минусы, связанные с "большой перезагрузкой" и тем, что остается мало времени на общение с близкими, но есть вещи, которые это компенсируют. "Есть свои минусы, связанные с такими бытовыми, конечно, вопросами, загрузкой или даже, можно прямо сказать, перезагрузкой, с тем, что мало времени удается уделять своим близким. Но есть и вещи, которые это все компенсируют", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", отвечая на вопрос о том, что хорошего в такой работе.
https://ria.ru/20250504/putin-2014876870.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738911409_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_33b110573e5b05624bf7d1e401123fc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, политика
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Политика
Путин рассказал о минусах своей работы
Путин: минусы в работе президента связаны с перезагрузкой и нехваткой времени