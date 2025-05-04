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Путин рассказал о минусах своей работы - РИА Новости, 04.05.2025
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13:46 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/putin-2014877943.html
Путин рассказал о минусах своей работы
Путин рассказал о минусах своей работы - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал о минусах своей работы
Президент России Владимир Путин признался, что в его работе есть минусы, связанные с "большой перезагрузкой" и тем, что остается мало времени на общение с... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:46:00+03:00
2025-05-04T13:46:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что в его работе есть минусы, связанные с "большой перезагрузкой" и тем, что остается мало времени на общение с близкими, но есть вещи, которые это компенсируют. "Есть свои минусы, связанные с такими бытовыми, конечно, вопросами, загрузкой или даже, можно прямо сказать, перезагрузкой, с тем, что мало времени удается уделять своим близким. Но есть и вещи, которые это все компенсируют", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", отвечая на вопрос о том, что хорошего в такой работе.
https://ria.ru/20250504/putin-2014876870.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, политика
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Политика
Путин рассказал о минусах своей работы

Путин: минусы в работе президента связаны с перезагрузкой и нехваткой времени

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что в его работе есть минусы, связанные с "большой перезагрузкой" и тем, что остается мало времени на общение с близкими, но есть вещи, которые это компенсируют.
"Есть свои минусы, связанные с такими бытовыми, конечно, вопросами, загрузкой или даже, можно прямо сказать, перезагрузкой, с тем, что мало времени удается уделять своим близким. Но есть и вещи, которые это все компенсируют", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", отвечая на вопрос о том, что хорошего в такой работе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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