https://ria.ru/20250504/putin-2014877943.html

Путин рассказал о минусах своей работы

Путин рассказал о минусах своей работы - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал о минусах своей работы

Президент России Владимир Путин признался, что в его работе есть минусы, связанные с "большой перезагрузкой" и тем, что остается мало времени на общение с... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:46:00+03:00

2025-05-04T13:46:00+03:00

2025-05-04T13:46:00+03:00

россия

владимир путин

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политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что в его работе есть минусы, связанные с "большой перезагрузкой" и тем, что остается мало времени на общение с близкими, но есть вещи, которые это компенсируют. "Есть свои минусы, связанные с такими бытовыми, конечно, вопросами, загрузкой или даже, можно прямо сказать, перезагрузкой, с тем, что мало времени удается уделять своим близким. Но есть и вещи, которые это все компенсируют", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", отвечая на вопрос о том, что хорошего в такой работе.

https://ria.ru/20250504/putin-2014876870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, павел зарубин, политика