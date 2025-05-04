https://ria.ru/20250504/putin-2014877836.html

Путин рассказал о питерском деликатесе, который готовил его отец

Путин рассказал о питерском деликатесе, который готовил его отец - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал о питерском деликатесе, который готовил его отец

Президент России Владимир Путин рассказал о "питерском деликатесе", маринованной корюшке, которую готовил его отец Владимир Спиридонович Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:46:00+03:00

2025-05-04T13:46:00+03:00

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владимир путин

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о "питерском деликатесе", маринованной корюшке, которую готовил его отец Владимир Спиридонович Путин. "Он вообще любил покашеварить немножко. Студень делал, корюшку мариновал. Это такой питерский деликатес, ленинградский", - рассказал Путин о своем отце в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".

https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html

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владимир путин, павел зарубин, россия, общество