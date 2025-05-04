https://ria.ru/20250504/putin-2014876870.html
Путин рассказал, каким должен быть его преемник
Путин рассказал, каким должен быть его преемник - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал, каким должен быть его преемник
Президент России Владимир Путин, говоря о преемнике, заявил, что в России должно появиться несколько человек, которые заслужат доверие россиян, чтобы у народа... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:38:00+03:00
2025-05-04T13:38:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о преемнике, заявил, что в России должно появиться несколько человек, которые заслужат доверие россиян, чтобы у народа был выбор. "Шансы сделать что-то по-серьезному вряд ли будут у человека, за которым не стоит доверие народа. Это принципиальный абсолютно вопрос. Поэтому когда я думаю об этом (о вопросе преемника - ред.), а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - отметил Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
https://ria.ru/20250504/putin--2014876314.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, политика
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Политика
Путин рассказал, каким должен быть его преемник
Путин: в РФ должны появиться несколько человек, которые заслужат доверие россиян