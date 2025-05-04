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Путин: население России с новыми регионами составляет 150 миллионов человек - РИА Новости, 04.05.2025
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13:33 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/putin-2014876185.html
Путин: население России с новыми регионами составляет 150 миллионов человек
Путин: население России с новыми регионами составляет 150 миллионов человек - РИА Новости, 04.05.2025
Путин: население России с новыми регионами составляет 150 миллионов человек
Население России с новыми регионами еще предстоит посчитать, оно составляет примерно 150 миллионов человек, но для РФ это недостаточно, заявил президент России... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:33:00+03:00
2025-05-04T13:33:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Население России с новыми регионами еще предстоит посчитать, оно составляет примерно 150 миллионов человек, но для РФ это недостаточно, заявил президент России Владимир Путин. "У нас при нашей территории, 150 миллионов, (это - ред.) сейчас надо посчитать, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 миллионов... По-настоящему. Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и прямо скажем, с хорошими и здоровыми амбициями. И 150 миллионов", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Глава государства подчеркнул, что в демографии заключается потенциал страны и от нее "зависит будущее страны". Кроме того, Путин заметил, что 150 миллионов человек - это недостаточный показатель для РФ. "И то если у нас демография будет такая, и эти параметры можем не удержать", - добавил президент.
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россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин: население России с новыми регионами составляет 150 миллионов человек

Путин: население России с новыми регионами составляет примерно 150 млн человек

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Население России с новыми регионами еще предстоит посчитать, оно составляет примерно 150 миллионов человек, но для РФ это недостаточно, заявил президент России Владимир Путин.
«
"У нас при нашей территории, 150 миллионов, (это - ред.) сейчас надо посчитать, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 миллионов... По-настоящему. Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и прямо скажем, с хорошими и здоровыми амбициями. И 150 миллионов", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Глава государства подчеркнул, что в демографии заключается потенциал страны и от нее "зависит будущее страны". Кроме того, Путин заметил, что 150 миллионов человек - это недостаточный показатель для РФ.
"И то если у нас демография будет такая, и эти параметры можем не удержать", - добавил президент.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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