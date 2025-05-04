https://ria.ru/20250504/putin-2014873401.html
Путин назвал фундамент будущего России
Путин назвал фундамент будущего России - РИА Новости, 04.05.2025
Путин назвал фундамент будущего России
Морально-нравственная основа самосознания россиян является фундаментом будущего России, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:16:00+03:00
2025-05-04T13:16:00+03:00
2025-05-04T13:16:00+03:00
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Морально-нравственная основа самосознания россиян является фундаментом будущего России, сообщил президент России Владимир Путин. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" глава государства отметил героизм участников СВО и их близких. "Именно это дает мне основание утверждать, что в основе нашего самосознания лежит все-таки не материальное благополучие, а морально-нравственная основа, которая является фундаментом и семьи, и государства, и будущего России", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250504/putin-2014869632.html
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владимир путин, павел зарубин, россия, общество
Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия, Общество
Путин назвал фундамент будущего России
Путин назвал морально-нравственную основу фундаментом будущего РФ