https://ria.ru/20250504/putin-2014873401.html

Путин назвал фундамент будущего России

Путин назвал фундамент будущего России - РИА Новости, 04.05.2025

Путин назвал фундамент будущего России

Морально-нравственная основа самосознания россиян является фундаментом будущего России, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:16:00+03:00

2025-05-04T13:16:00+03:00

2025-05-04T13:16:00+03:00

владимир путин

павел зарубин

россия

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Морально-нравственная основа самосознания россиян является фундаментом будущего России, сообщил президент России Владимир Путин. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" глава государства отметил героизм участников СВО и их близких. "Именно это дает мне основание утверждать, что в основе нашего самосознания лежит все-таки не материальное благополучие, а морально-нравственная основа, которая является фундаментом и семьи, и государства, и будущего России", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250504/putin-2014869632.html

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2025

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владимир путин, павел зарубин, россия, общество