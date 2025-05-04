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Путин рассказал, зачем Западу были нужны Минские соглашения
Путин рассказал, зачем Западу были нужны Минские соглашения - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал, зачем Западу были нужны Минские соглашения
Партнеры на Западе в свое время под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений взяли паузу, чтобы перевооружить Украину и подготовить ее к... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:11:00+03:00
2025-05-04T13:11:00+03:00
2025-05-04T13:11:00+03:00
украина
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владимир путин
павел зарубин
в мире
минские соглашения
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Партнеры на Западе в свое время под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений взяли паузу, чтобы перевооружить Украину и подготовить ее к противостоянию с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Как выяснилось, нас просто надули. Взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", говоря об отношениях РФ с западными партнерами в ситуации с минскими соглашениями.
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украина, россия, владимир путин, павел зарубин, в мире, минские соглашения
Украина, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире, Минские соглашения
Путин рассказал, зачем Западу были нужны Минские соглашения
Путин: Запад под предлогом Минских соглашений взял паузу для усиления Украины