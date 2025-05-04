https://ria.ru/20250504/putin-2014872731.html

Путин рассказал, зачем Западу были нужны Минские соглашения

Путин рассказал, зачем Западу были нужны Минские соглашения - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал, зачем Западу были нужны Минские соглашения

Партнеры на Западе в свое время под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений взяли паузу, чтобы перевооружить Украину и подготовить ее к... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:11:00+03:00

2025-05-04T13:11:00+03:00

2025-05-04T13:11:00+03:00

украина

россия

владимир путин

павел зарубин

в мире

минские соглашения

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Партнеры на Западе в свое время под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений взяли паузу, чтобы перевооружить Украину и подготовить ее к противостоянию с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Как выяснилось, нас просто надули. Взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", говоря об отношениях РФ с западными партнерами в ситуации с минскими соглашениями.

https://ria.ru/20250504/putin-2014872579.html

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украина, россия, владимир путин, павел зарубин, в мире, минские соглашения