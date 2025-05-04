https://ria.ru/20250504/putin-2014872579.html

Путин: Запад хочет "откусить" что-то от России из-за разных ценностей

Путин: Запад хочет "откусить" что-то от России из-за разных ценностей - РИА Новости, 04.05.2025

Путин: Запад хочет "откусить" что-то от России из-за разных ценностей

Запад из века в век хочет "откусить" что-то от России, это связано с тем, что в западной культуре на первом месте стоит материальное благополучие, в то время... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:09:00+03:00

2025-05-04T13:09:00+03:00

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россия

в мире

павел зарубин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Запад из века в век хочет "откусить" что-то от России, это связано с тем, что в западной культуре на первом месте стоит материальное благополучие, в то время как в России всегда присутствует морально-нравственная идея."В основе западной культуры, в католической, протестантской культуре, на первое место всегда ставится материальное благополучие. Да, там тоже, конечно, духовные вещи существуют. Но все-таки мерилом является материальный успех", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Глава государства подчеркнул, что в отличие от Запада, в России всегда "говорят о нравственном начале", глобальная морально-нравственная идея всегда присутствует"."Отсюда и постоянное желание у западного сообщества что- то "откусить" от России, как-то ее себе подчинить, сделать ее более послушной. Это происходит из века в век, - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20250504/putin-2014872731.html

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россия, в мире, павел зарубин