https://ria.ru/20250504/putin-2014872331.html

Путин показал тренажерный зал в Кремле

Путин показал тренажерный зал в Кремле - РИА Новости, 04.05.2025

Путин показал тренажерный зал в Кремле

Президент РФ Владимир Путин показал тренажерный зал в Кремле, в котором он занимается по утрам. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:07:00+03:00

2025-05-04T13:07:00+03:00

2025-05-04T13:07:00+03:00

общество

россия

владимир путин

павел зарубин

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014871762_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddc91ff105154f8572be2c503210735e.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин показал тренажерный зал в Кремле, в котором он занимается по утрам. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин показал тренажерный зал в Кремле, в котором он проводит тренировки. В зале установлены тренажеры для различных видов физических нагрузок. Путин подтвердил, что приходит сюда заниматься по утрам. Также президент рассказал, как около двух недель назад случайно поцарапал себя во время тренировки. "Просто был здесь, занимался. Рукой махнул и попал себе по лбу. Вот и все, ничего такого героического нет", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тренажерный зал, в котором занимается Путин Путин в документальном фильме телеканала "Россия" показал свой тренажерный зал и рассказал, что занимается спортом полтора часа в день. 2025-05-04T13:07 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, павел зарубин, москва