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Путин показал тренажерный зал в Кремле - РИА Новости, 04.05.2025
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13:07 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/putin-2014872331.html
Путин показал тренажерный зал в Кремле
Путин показал тренажерный зал в Кремле - РИА Новости, 04.05.2025
Путин показал тренажерный зал в Кремле
Президент РФ Владимир Путин показал тренажерный зал в Кремле, в котором он занимается по утрам. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:07:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин показал тренажерный зал в Кремле, в котором он занимается по утрам. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин показал тренажерный зал в Кремле, в котором он проводит тренировки. В зале установлены тренажеры для различных видов физических нагрузок. Путин подтвердил, что приходит сюда заниматься по утрам. Также президент рассказал, как около двух недель назад случайно поцарапал себя во время тренировки. "Просто был здесь, занимался. Рукой махнул и попал себе по лбу. Вот и все, ничего такого героического нет", - сказал Путин.
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Тренажерный зал, в котором занимается Путин
Путин в документальном фильме телеканала "Россия" показал свой тренажерный зал и рассказал, что занимается спортом полтора часа в день.
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общество, россия, владимир путин, павел зарубин, москва
Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Москва
Путин показал тренажерный зал в Кремле

Путин показал тренажерный зал в Кремле, в котором он занимается по утрам

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин показал тренажерный зал в Кремле, в котором он занимается по утрам.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин показал тренажерный зал в Кремле, в котором он проводит тренировки.
В зале установлены тренажеры для различных видов физических нагрузок. Путин подтвердил, что приходит сюда заниматься по утрам. Также президент рассказал, как около двух недель назад случайно поцарапал себя во время тренировки.
"Просто был здесь, занимался. Рукой махнул и попал себе по лбу. Вот и все, ничего такого героического нет", - сказал Путин.
В гостях у Путина - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире
2 мая, 14:45
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинМосква
 
 
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