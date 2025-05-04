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Путин: тенденция к уменьшению доли стран G7 в мировой экономике сохранится - РИА Новости, 04.05.2025
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13:01 04.05.2025 (обновлено: 13:32 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/putin-2014871098.html
Путин: тенденция к уменьшению доли стран G7 в мировой экономике сохранится
Путин: тенденция к уменьшению доли стран G7 в мировой экономике сохранится - РИА Новости, 04.05.2025
Путин: тенденция к уменьшению доли стран G7 в мировой экономике сохранится
Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшие 25 лет сохранится тенденция к уменьшению доли стран G7 в мировой экономике, а значит, и в мировых... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:01:00+03:00
2025-05-04T13:32:00+03:00
g7
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшие 25 лет сохранится тенденция к уменьшению доли стран G7 в мировой экономике, а значит, и в мировых делах.В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" президент отметил, что еще в начале 2000-х годов "появлялись первые признаки того, что центр экономического роста будет перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион"."На 100% никогда нельзя прогнозировать, особенно в таких вопросах. Но эта тенденция-то сохраняется. Посмотрите, какова была доля стран так называемой "Большой семерки". Сейчас непонятно уже, почему она большая. И какова была доля стран БРИКС. Страны БРИКС по паритету покупательной способности уже обошли страны "семерки". И тенденция сохраняется, она даже нарастает. Будет и дальше уменьшаться доля (G7 - ред.) в мировой экономике, а значит, и в мировых делах. Это очень тесно между собой связано: экономика и политика, сфера безопасности. 25 лет - это очень маленький период. Поэтому я уверен, что в ближайшие 25 лет точно так и будет, как я говорил", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250504/putin-2014872579.html
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g7, владимир путин, в мире
G7, Владимир Путин, В мире
Путин: тенденция к уменьшению доли стран G7 в мировой экономике сохранится

Путин: тенденция к снижению доли стран G7 в экономике мира сохранится на 25 лет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшие 25 лет сохранится тенденция к уменьшению доли стран G7 в мировой экономике, а значит, и в мировых делах.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" президент отметил, что еще в начале 2000-х годов "появлялись первые признаки того, что центр экономического роста будет перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион".
"На 100% никогда нельзя прогнозировать, особенно в таких вопросах. Но эта тенденция-то сохраняется. Посмотрите, какова была доля стран так называемой "Большой семерки". Сейчас непонятно уже, почему она большая. И какова была доля стран БРИКС. Страны БРИКС по паритету покупательной способности уже обошли страны "семерки". И тенденция сохраняется, она даже нарастает. Будет и дальше уменьшаться доля (G7 - ред.) в мировой экономике, а значит, и в мировых делах. Это очень тесно между собой связано: экономика и политика, сфера безопасности. 25 лет - это очень маленький период. Поэтому я уверен, что в ближайшие 25 лет точно так и будет, как я говорил", - сказал Путин.
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