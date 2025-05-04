https://ria.ru/20250504/putin-2014870584.html
Отношения России и Китая носят стратегический характер, заявил Путин
Отношения России и Китая носят стратегический характер, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
Отношения России и Китая носят стратегический характер, заявил Путин
Государственные интересы России и Китая во многом совпадают, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:59:00+03:00
2025-05-04T12:59:00+03:00
2025-05-04T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Государственные интересы России и Китая во многом совпадают, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня они, это же не пустые слова, они носят действительно такой стратегический характер, глубинный. Почему? Потому что, во-первых, наши государственные интересы совпадают", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", говоря об отношениях РФ и КНР.Президент признался, что в начале своего президентства 25 лет назад "на 100% трудно было сказать, какого качества будут отношения".
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россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Отношения России и Китая носят стратегический характер, заявил Путин
Путин заявил, что отношения России и Китая носят стратегический характер