https://ria.ru/20250504/putin-2014870584.html

Отношения России и Китая носят стратегический характер, заявил Путин

Отношения России и Китая носят стратегический характер, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025

Отношения России и Китая носят стратегический характер, заявил Путин

Государственные интересы России и Китая во многом совпадают, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:59:00+03:00

2025-05-04T12:59:00+03:00

2025-05-04T13:17:00+03:00

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китай

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Государственные интересы России и Китая во многом совпадают, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня они, это же не пустые слова, они носят действительно такой стратегический характер, глубинный. Почему? Потому что, во-первых, наши государственные интересы совпадают", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", говоря об отношениях РФ и КНР.Президент признался, что в начале своего президентства 25 лет назад "на 100% трудно было сказать, какого качества будут отношения".

https://ria.ru/20250504/kitaj-2014873516.html

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россия, китай, владимир путин, в мире