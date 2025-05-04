https://ria.ru/20250504/putin-2014869863.html

Путин рассказал о коварстве Запада

Путин рассказал о коварстве Запада - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал о коварстве Запада

Еще с самого начала 2000-х годов было понятно, что Запад действует коварно, делая одно, говоря другое, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:54:00+03:00

2025-05-04T12:54:00+03:00

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владимир путин

павел зарубин

россия

в мире

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Еще с самого начала 2000-х годов было понятно, что Запад действует коварно, делая одно, говоря другое, заявил президент России Владимир Путин. "Это было понятно с самого начала 2000-х годов, что наш геополитический противник действует очень коварно, говорит одно, а делает совершенно другое", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250504/putin-2014868781.html

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владимир путин, павел зарубин, россия, в мире