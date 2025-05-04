https://ria.ru/20250504/putin-2014869746.html

Путин рассказал, что пытался донести до Запада

Путин рассказал, что пытался донести до Запада - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал, что пытался донести до Запада

Президент России Владимир Путин рассказал, что пытался донести до Запада, что они поддерживают террористов на Кавказе, но там "кивали головой и делали ровно... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что пытался донести до Запада, что они поддерживают террористов на Кавказе, но там "кивали головой и делали ровно наоборот". В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" глава государства заявил, что с самого начала 2000-х годов было понятно, что геополитический противник РФ действует очень коварно, говорит одно, а делает совершенно другое. "Я тоже не сразу все понял, я начал доносить до своих коллег: "Смотрите вот: вы говорите это, делаете это". Как для примера, "поддерживаете не просто сепаратистов на Кавказе, а поддерживаете фундаменталистов на Кавказе, вы же их сами называете террористами, а их деятельность у нас поощряете и более того поддерживаете, и вот доказательства". И приводил эти доказательства. Мне кивали головой: "Да-да-да, мы сейчас наведем порядок". И ничего, ровно наоборот", - рассказал Путин.

https://ria.ru/20241107/putin--1982524605.html

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