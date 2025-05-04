https://ria.ru/20250504/putin-2014869632.html
Путин: утрата идентичности для России с точки зрения будущего очень опасна
Путин: утрата идентичности для России с точки зрения будущего очень опасна - РИА Новости, 04.05.2025
Путин: утрата идентичности для России с точки зрения будущего очень опасна
Утрата своей идентичности для РФ с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:53:00+03:00
2025-05-04T12:53:00+03:00
2025-05-04T12:53:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Утрата своей идентичности для РФ с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно, заявил президент России Владимир Путин. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин сообщил, что Россия утратит свою идентичность без опоры на свои традиционные ценности. "И это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, павел зарубин, общество
Владимир Путин, Россия, Павел Зарубин, Общество
Путин: утрата идентичности для России с точки зрения будущего очень опасна
Путин: утрата своей идентичности для России с точки зрения будущего очень опасна