https://ria.ru/20250504/putin-2014869632.html

Путин: утрата идентичности для России с точки зрения будущего очень опасна

Путин: утрата идентичности для России с точки зрения будущего очень опасна - РИА Новости, 04.05.2025

Путин: утрата идентичности для России с точки зрения будущего очень опасна

Утрата своей идентичности для РФ с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:53:00+03:00

2025-05-04T12:53:00+03:00

2025-05-04T12:53:00+03:00

владимир путин

россия

павел зарубин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_0:275:3150:2047_1920x0_80_0_0_fef3b9f30743aa9d4498cfa83ce8640b.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Утрата своей идентичности для РФ с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно, заявил президент России Владимир Путин. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин сообщил, что Россия утратит свою идентичность без опоры на свои традиционные ценности. "И это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250504/putin-2014867714.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, павел зарубин, общество