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Путин: утрата идентичности для России с точки зрения будущего очень опасна - РИА Новости, 04.05.2025
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12:53 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/putin-2014869632.html
Путин: утрата идентичности для России с точки зрения будущего очень опасна
Путин: утрата идентичности для России с точки зрения будущего очень опасна - РИА Новости, 04.05.2025
Путин: утрата идентичности для России с точки зрения будущего очень опасна
Утрата своей идентичности для РФ с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:53:00+03:00
2025-05-04T12:53:00+03:00
владимир путин
россия
павел зарубин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Утрата своей идентичности для РФ с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно, заявил президент России Владимир Путин. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин сообщил, что Россия утратит свою идентичность без опоры на свои традиционные ценности. "И это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, павел зарубин, общество
Владимир Путин, Россия, Павел Зарубин, Общество
Путин: утрата идентичности для России с точки зрения будущего очень опасна

Путин: утрата своей идентичности для России с точки зрения будущего очень опасна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Утрата своей идентичности для РФ с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно, заявил президент России Владимир Путин.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин сообщил, что Россия утратит свою идентичность без опоры на свои традиционные ценности.
"И это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Путин: сильная зависимость России от внешних факторов создаст опасность
Вчера, 12:36
 
Владимир ПутинРоссияПавел ЗарубинОбщество
 
 
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