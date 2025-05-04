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Путин: Запад не внял предупреждениям, что и привело к событиям на Украине - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 04.05.2025 (обновлено: 12:49 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/putin-2014869046.html
Путин: Запад не внял предупреждениям, что и привело к событиям на Украине
Путин: Запад не внял предупреждениям, что и привело к событиям на Украине - РИА Новости, 04.05.2025
Путин: Запад не внял предупреждениям, что и привело к событиям на Украине
Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине, заявил... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:46:00+03:00
2025-05-04T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине, заявил президент России Владимир Путин.В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин сообщил, что на Мюнхенской конференции в 2007 году хотел донести до западных партнеров, что Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к РФ."Но, к сожалению, не было услышано. То есть услышали-то все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250504/putin-2014866631.html
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россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина
Путин: Запад не внял предупреждениям, что и привело к событиям на Украине

Путин: Запад не внял предупреждениям РФ, что и привело к событиям на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин сообщил, что на Мюнхенской конференции в 2007 году хотел донести до западных партнеров, что Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к РФ.
"Но, к сожалению, не было услышано. То есть услышали-то все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении", - сказал Путин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
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