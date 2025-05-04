https://ria.ru/20250504/putin-2014869046.html

Путин: Запад не внял предупреждениям, что и привело к событиям на Украине

Путин: Запад не внял предупреждениям, что и привело к событиям на Украине - РИА Новости, 04.05.2025

Путин: Запад не внял предупреждениям, что и привело к событиям на Украине

Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине, заявил... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:46:00+03:00

2025-05-04T12:46:00+03:00

2025-05-04T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине, заявил президент России Владимир Путин.В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин сообщил, что на Мюнхенской конференции в 2007 году хотел донести до западных партнеров, что Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к РФ."Но, к сожалению, не было услышано. То есть услышали-то все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250504/putin-2014866631.html

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россия, владимир путин, украина