https://ria.ru/20250504/putin-2014868915.html

Путин рассказал, какой реакции ждал от россиян после начала СВО

Путин рассказал, какой реакции ждал от россиян после начала СВО - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал, какой реакции ждал от россиян после начала СВО

Президент России Владимир Путин рассказал, что надеялся именно на такую реакцию на СВО, какую сейчас показывают россияне. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:45:00+03:00

2025-05-04T12:45:00+03:00

2025-05-04T12:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

москва

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что надеялся именно на такую реакцию на СВО, какую сейчас показывают россияне. "Я не только думал, но я надеялся именно на это. Хотя, конечно, опасность другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся на то, что реакция общества будет такой", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". "И когда рядовой гражданин, наш простой человек начинает осознавать, что он и есть государство, что именно от него зависит и сегодняшний день, и завтрашний день... его детей, его семьи, его родины и страны. Он понимает, что глубинное государство - это он. Он последний рубеж - последняя инстанция", - добавил президент. Глава государства привел в пример знаменитое выражение времен Великой Отечественной войны: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!".

https://ria.ru/20250504/svo-2014868361.html

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россия, москва, владимир путин, павел зарубин