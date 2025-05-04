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Путин рассказал, какой реакции ждал от россиян после начала СВО - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/putin-2014868915.html
Путин рассказал, какой реакции ждал от россиян после начала СВО
Путин рассказал, какой реакции ждал от россиян после начала СВО - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал, какой реакции ждал от россиян после начала СВО
Президент России Владимир Путин рассказал, что надеялся именно на такую реакцию на СВО, какую сейчас показывают россияне. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:45:00+03:00
2025-05-04T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что надеялся именно на такую реакцию на СВО, какую сейчас показывают россияне. "Я не только думал, но я надеялся именно на это. Хотя, конечно, опасность другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся на то, что реакция общества будет такой", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". "И когда рядовой гражданин, наш простой человек начинает осознавать, что он и есть государство, что именно от него зависит и сегодняшний день, и завтрашний день... его детей, его семьи, его родины и страны. Он понимает, что глубинное государство - это он. Он последний рубеж - последняя инстанция", - добавил президент. Глава государства привел в пример знаменитое выражение времен Великой Отечественной войны: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!".
https://ria.ru/20250504/svo-2014868361.html
https://ria.ru/20250504/putin-2014866251.html
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россия, москва, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал, какой реакции ждал от россиян после начала СВО

Путин надеялся на такую реакцию на СВО, какую сейчас показывают россияне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что надеялся именно на такую реакцию на СВО, какую сейчас показывают россияне.
"Я не только думал, но я надеялся именно на это. Хотя, конечно, опасность другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся на то, что реакция общества будет такой", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
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Глава государства привел в пример знаменитое выражение времен Великой Отечественной войны: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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