https://ria.ru/20250504/putin-2014868781.html

Путин рассказал, что хотел донести до Запада речью в Мюнхене в 2007 году

Путин рассказал, что хотел донести до Запада речью в Мюнхене в 2007 году - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал, что хотел донести до Запада речью в Мюнхене в 2007 году

Президент России Владимир Путин сообщил, что на Мюнхенской конференции в 2007 году хотел донести до западных партнеров, что РФ будет суверенной и независимой,... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:45:00+03:00

2025-05-04T12:45:00+03:00

2025-05-04T12:45:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на Мюнхенской конференции в 2007 году хотел донести до западных партнеров, что РФ будет суверенной и независимой, либо ее не будет вообще. "Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнеров, когда, как я говорил тогда, коллег, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", комментируя свое выступление на Мюнхенской конференции.

https://ria.ru/20240210/putin-1926605998.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, павел зарубин