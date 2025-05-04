Путин рассказал, что хотел донести до Запада речью в Мюнхене в 2007 году
Путин в Мюнхене в 2007 году хотел донести, что РФ будет суверенной и независимой
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВыступление Путина на 43-ей Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности
Выступление Путина на 43-ей Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на Мюнхенской конференции в 2007 году хотел донести до западных партнеров, что РФ будет суверенной и независимой, либо ее не будет вообще.
"Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнеров, когда, как я говорил тогда, коллег, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", комментируя свое выступление на Мюнхенской конференции.
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