Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что хотел донести до Запада речью в Мюнхене в 2007 году - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/putin-2014868781.html
Путин рассказал, что хотел донести до Запада речью в Мюнхене в 2007 году
Путин рассказал, что хотел донести до Запада речью в Мюнхене в 2007 году - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал, что хотел донести до Запада речью в Мюнхене в 2007 году
Президент России Владимир Путин сообщил, что на Мюнхенской конференции в 2007 году хотел донести до западных партнеров, что РФ будет суверенной и независимой,... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:45:00+03:00
2025-05-04T12:45:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27121/07/271210761_0:55:3011:1749_1920x0_80_0_0_60c06f8a2c4964935eb9b7eec2121dce.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на Мюнхенской конференции в 2007 году хотел донести до западных партнеров, что РФ будет суверенной и независимой, либо ее не будет вообще. "Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнеров, когда, как я говорил тогда, коллег, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", комментируя свое выступление на Мюнхенской конференции.
https://ria.ru/20240210/putin-1926605998.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27121/07/271210761_152:0:2819:2000_1920x0_80_0_0_f594ed695d33bd76df2575abef17ed09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин рассказал, что хотел донести до Запада речью в Мюнхене в 2007 году

Путин в Мюнхене в 2007 году хотел донести, что РФ будет суверенной и независимой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВыступление Путина на 43-ей Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности
Выступление Путина на 43-ей Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Выступление Путина на 43-ей Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на Мюнхенской конференции в 2007 году хотел донести до западных партнеров, что РФ будет суверенной и независимой, либо ее не будет вообще.
"Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнеров, когда, как я говорил тогда, коллег, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", комментируя свое выступление на Мюнхенской конференции.
43-я Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Пушилин в 17-ю годовщину Мюнхенской речи Путина напомнил ее тезисы
10 февраля 2024, 17:58
 
РоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала