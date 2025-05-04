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России нужно учитывать опыт минских соглашений, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
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12:38 04.05.2025 (обновлено: 12:39 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/putin-2014868132.html
России нужно учитывать опыт минских соглашений, заявил Путин
России нужно учитывать опыт минских соглашений, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
России нужно учитывать опыт минских соглашений, заявил Путин
Ситуация с минскими соглашениями - это опыт для России, который нужно учитывать в будущем, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:38:00+03:00
2025-05-04T12:39:00+03:00
владимир путин
павел зарубин
россия
в мире
минские соглашения
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Ситуация с минскими соглашениями - это опыт для России, который нужно учитывать в будущем, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Это тоже для нас опыт, и этот опыт мы, конечно, должны учитывать в будущем", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Путин ранее говорил, что Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Президент РФ сообщал, что Запад использовал минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой.
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владимир путин, павел зарубин, россия, в мире, минские соглашения
Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия, В мире, Минские соглашения
России нужно учитывать опыт минских соглашений, заявил Путин

Путин: России нужно в будущем учитывать опыт минских соглашений

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Ситуация с минскими соглашениями - это опыт для России, который нужно учитывать в будущем, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Это тоже для нас опыт, и этот опыт мы, конечно, должны учитывать в будущем", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Путин ранее говорил, что Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Президент РФ сообщал, что Запад использовал минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой.
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Владимир ПутинПавел ЗарубинРоссияВ миреМинские соглашения
 
 
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