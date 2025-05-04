https://ria.ru/20250504/putin-2014867714.html
Путин: сильная зависимость России от внешних факторов создаст опасность
Путин: сильная зависимость России от внешних факторов создаст опасность - РИА Новости, 04.05.2025
Путин: сильная зависимость России от внешних факторов создаст опасность
Когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:36:00+03:00
2025-05-04T12:36:00+03:00
2025-05-04T12:37:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Современный мир очень взаимосвязанный. Это естественно, так и должно быть. Но когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
https://ria.ru/20250504/putin-2014863991.html
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владимир путин, павел зарубин, россия, в мире
Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия, В мире
Путин: сильная зависимость России от внешних факторов создаст опасность
Путин заявил, что сильная зависимость РФ от внешних факторов создаст опасность