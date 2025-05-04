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Россию хотели добить после распада СССР, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
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12:32 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/putin-2014867235.html
Россию хотели добить после распада СССР, заявил Путин
Россию хотели добить после распада СССР, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
Россию хотели добить после распада СССР, заявил Путин
После распада СССР "цивилизованный мир" решил, что Россия ослабла, и нужно ее добить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:32:00+03:00
2025-05-04T12:32:00+03:00
россия
владимир путин
ссср
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. После распада СССР "цивилизованный мир" решил, что Россия ослабла, и нужно ее добить, заявил президент России Владимир Путин. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" глава государства заявил, что с самого начала 2000-х годов было понятно, что геополитический противник РФ действует очень коварно, говорит одно, а делает совершенно другое. Как пример, Путин рассказал, что пытался донести до Запада, что он поддерживает террористов на Кавказе, но там "кивали головой" и делали ровно наоборот. "Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, историческая Россия под названием Советский Союз развалилась и нужно добить оставшиеся части. Самая большая из них РФ и ее тоже нужно разделить на 4-5 частей. На мне лежала ответственность за будущее страны, я конечно, начал работать на то, чтобы этого никогда не произошло. Отсюда и призыв к западным партнерам уважать интересы России и отсюда и речь 2007 года", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250504/putin-2014866631.html
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россия, владимир путин, ссср
Россия, Владимир Путин, СССР
Россию хотели добить после распада СССР, заявил Путин

Путин заявил, что Россию хотели добить после распада СССР

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. После распада СССР "цивилизованный мир" решил, что Россия ослабла, и нужно ее добить, заявил президент России Владимир Путин.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" глава государства заявил, что с самого начала 2000-х годов было понятно, что геополитический противник РФ действует очень коварно, говорит одно, а делает совершенно другое. Как пример, Путин рассказал, что пытался донести до Запада, что он поддерживает террористов на Кавказе, но там "кивали головой" и делали ровно наоборот.
"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, историческая Россия под названием Советский Союз развалилась и нужно добить оставшиеся части. Самая большая из них РФ и ее тоже нужно разделить на 4-5 частей. На мне лежала ответственность за будущее страны, я конечно, начал работать на то, чтобы этого никогда не произошло. Отсюда и призыв к западным партнерам уважать интересы России и отсюда и речь 2007 года", - сказал Путин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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