https://ria.ru/20250504/putin-2014866631.html

Путин раскрыл, почему Россия не начала СВО раньше

Путин раскрыл, почему Россия не начала СВО раньше - РИА Новости, 04.05.2025

Путин раскрыл, почему Россия не начала СВО раньше

Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в минские соглашения и хотела решить проблему Донбасса мирно, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:29:00+03:00

2025-05-04T12:29:00+03:00

2025-05-04T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в минские соглашения и хотела решить проблему Донбасса мирно, сообщил президент РФ Владимир Путин. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин рассказал, что Россия согласилась на минские соглашения, потому что верила в них. Кроме того, по словам президента, Россия стремилась решить проблему Донбасса мирно, но оказалось, что власти Украины думали и действовали иначе. "Да, конечно", - ответил Путин на вопрос о том, по этим ли причинам Россия не начала спецоперацию раньше.

https://ria.ru/20250504/putin-2014866251.html

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донбасс

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россия, украина, владимир путин, донбасс