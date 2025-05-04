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Путин раскрыл, почему Россия не начала СВО раньше - РИА Новости, 04.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/putin-2014866631.html
Путин раскрыл, почему Россия не начала СВО раньше
Путин раскрыл, почему Россия не начала СВО раньше - РИА Новости, 04.05.2025
Путин раскрыл, почему Россия не начала СВО раньше
Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в минские соглашения и хотела решить проблему Донбасса мирно, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:29:00+03:00
2025-05-04T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
донбасс
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в минские соглашения и хотела решить проблему Донбасса мирно, сообщил президент РФ Владимир Путин. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин рассказал, что Россия согласилась на минские соглашения, потому что верила в них. Кроме того, по словам президента, Россия стремилась решить проблему Донбасса мирно, но оказалось, что власти Украины думали и действовали иначе. "Да, конечно", - ответил Путин на вопрос о том, по этим ли причинам Россия не начала спецоперацию раньше.
https://ria.ru/20250504/putin-2014866251.html
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россия, украина, владимир путин, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Донбасс
Путин раскрыл, почему Россия не начала СВО раньше

Путин: РФ не начала СВО раньше, потому что хотела решить проблему Донбасса мирно

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в минские соглашения и хотела решить проблему Донбасса мирно, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин рассказал, что Россия согласилась на минские соглашения, потому что верила в них. Кроме того, по словам президента, Россия стремилась решить проблему Донбасса мирно, но оказалось, что власти Украины думали и действовали иначе.
"Да, конечно", - ответил Путин на вопрос о том, по этим ли причинам Россия не начала спецоперацию раньше.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу, заявил Путин
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинДонбасс
 
 
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