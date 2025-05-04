https://ria.ru/20250504/putin-2014866251.html
Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу, заявил Путин
Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу, заявил Путин
Россия по сути сейчас в одиночку противостоит всему коллективному Западу, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:24:00+03:00
2025-05-04T12:24:00+03:00
2025-05-04T12:26:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Россия по сути сейчас в одиночку противостоит всему коллективному Западу, сообщил президент РФ Владимир Путин."Россия одна по сути противостоит всему коллективному Западу. Это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу, заявил Путин
Путин: Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу