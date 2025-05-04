https://ria.ru/20250504/putin-2014866251.html

Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу, заявил Путин

Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025

Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу, заявил Путин

Россия по сути сейчас в одиночку противостоит всему коллективному Западу, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:24:00+03:00

2025-05-04T12:24:00+03:00

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россия

владимир путин

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Россия по сути сейчас в одиночку противостоит всему коллективному Западу, сообщил президент РФ Владимир Путин."Россия одна по сути противостоит всему коллективному Западу. Это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".

https://ria.ru/20250504/putin-2014864585.html

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2025

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россия, владимир путин, в мире